Alatepe’den 10 bin uçuş yapıldı

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Milas’ın Ören Mahallesi, yamaç paraşütü merkezi olma yolunda hızla ilerleyen, 700 metre yükseklikteki Alatepe Mevkii’nde, bu yılın ilk 8 ayında paraşütle atlayanların sayısı 10 bine ulaştı.

Gökova Körfezi’ni kuşbakışı gören Alatepe, dünyaca ünlü paraşüt merkezi Ölüdeniz Babadağ’a rakip olmaya hazırlanıyor. Türk Hava Kurumu (THK) kurslarını başarıyla tamamlayarak yamaç paraşütü lisansını alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü işçilerinden Cumhur Durmaz, uçuşların fotoğraf ve görüntülerini sosyal paylaşım sitesindeki hesabına yükleyerek kısa sürede bölgeyi tanıttı. Alatepe Paraşüt Merkezi’nde, yılın 8 aylık döneminde yamaç paraşütüyle uçanların sayısının 10 bine ulaştığını belirten paraşüt pilotu Cumhur Durmaz, turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Durmaz, şöyle dedi:

“Deniz manzaralı Alatepe Mevkii yamaç paraşütüne elverişli. Yaptığım uçuşların fotoğraf ve videolarını sürekli Facebook ile Youtube’ye yüklüyorum. Çevremdeki insanların söylemleri beni daha motive etti. Mesai bitiminde ve boşta kalan zamanlarımda ikili uçuş yapıyorum. Ören Mahallesi’ne tatile gelen yerli-yabancı turistlerin yamaç paraşütüne olan ilgisi daha da arttı. Yetkililerin çalışmaları ile bölgenin Babadağ’a rakip olacağını düşünüyorum.”

Yamaç paraşütünün dünyada hızla gelişen havacılık sporu olduğunu ifade eden Durmaz, bu konuda şöyle dedi:

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Yamaç paraşütünü belirli sağlık koşullarına uyan herkesin yapabileceğini belirten Durmaz, şunları söyledi:

“Birçok kulüp, dernek gibi kuruluşlar bu sporun eğitimini vermektedir. Türkiye’de bu sporun eğitimini veren yaklaşık 40 kadar da üniversite kulübü bulunmaktadır. Kullanılan malzemelerin ithal ve özel olması nedeniyle maliyeti oldukça yüksektir. Ancak yine de diğer havacılık sporlarıyla karşılaştırıldığında uçmanın en ucuz yolu olduğu görülür. Yamaç paraşütü genellikle tehlikeli bir spor olarak bilinse de, kurallarına uyulduğu ve ciddi bir eğitim alınarak yapıldığı takdirde tehlikeleri en alt düzeye indirilebilir. Türkiye’de yamaç paraşütü ile 4 bin metre yüksekliklere çıkılabilmekte, 100-300 kilometre arasında mesafelere gidilebilmektedir.”

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