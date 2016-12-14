Alanya’nın çöpünden elektrik üretilecek

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya’da çöpten elektrik elde edilecek çöp çevrim tesisi projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onayladığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya’ya yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi. Başkan Menderes Türel, Alanya’da her ay bir açılış ya da temel atma töreni gerçekleştirdiklerini belirterek Ak Köprü’nün bittiğini, Telekom ve Ticaret Lisesi katlı kavşaklarının temelini atacaklarını söyledi.

ALANYANIN ÇÖPÜNDEN ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Alanya Çöp Çevrim Tesisinin temellerini de kısa süre içinde atacaklarını belirten Başkan Menderes Türel, “Kadınlar Plajı’nın temelini atmıştık. Hemen bir ay sonrasında Alanya Toptancı Hali’nin temelini attık. Ak Köprü tamamlandı ve hizmete açılmayı bekliyor. Artık Alanya’yı çöp derdinden kurtarıyoruz. Geçen hafta Alanya’da çöpten elektrik elde edebileceğimiz, çöp çevrim tesisi projemizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız onayladı. ‘Alanya’nın çöpü altındır’ diyeceğiz ve bu tesisisin temelini önümüzdeki aylar içerisinde atacağız. Alanya’yı bir mega projeyle daha tanıştıracağız. Artık Alanya’nın çöpü dert olmayacak ve çöpü elektrik olacak. Ülke ekonomisine katma değer sağlayacak” diye konuştu.

KATLI KAVŞAKLAR 1 YILDA BİTECEK

Alanya’nın trafik sorununu çözmek için göreve geldikleri ilk günden itibaren çalıştıklarını anlatan Türel, şu bilgileri verdi:

“Alanya’da katlı köprülü kavşaklar yapılması gerekiyordu. Hızlı bir şekilde projelendirdik. Hem Telekom Kavşağı’nda hem de Ticaret Lisesi Kavşağı’nda yapılacak katlı köprülü kavşakların projelerini tamamladık. Çevreyolu ile ilgili Karayollarımızla gereken işbirliğini yaptık. Buralarda da gerekli planlamaları yaptık Telekom ve Ticaret Lisesi kavşaklarının temellerini şubat ya da en geç mart ayında atmış olacağız. 1 yıl içinde hizmete sokacağız. 2018 senesi içerisinde de bu kavşakları Kargıcak’a kadar çevre yoluyla birleştirerek Alanya’nın sahildeki sıkışık trafiğini en güzel şekilde rahatlatmış olacağız.”

HER KAVŞAKTA 35 MİLYONLUK TASARRUF

Her bir kavşak milletin cebine yıllık yaklaşık 35 milyon liralık kazanç sağladığını vurgulayan Başkan Menderes Türel, “Bir kavşak deyip geçmeyin. Yakıttan tasarruf, amortisman, lastik aşınması, zaman kazancı bunların hepsini bilimsel şekilde alt alta koyduğunuzda; bir kavşağın senelik kazancı yaklaşık 35 milyon lira. Şimdi işte bu kavşaklarla Alanya kazanacak, Alanyalı kazanacak. Artık saatlerce, dakikalarca beklediği israf ettiği akaryakıt cebinde kalacak. Onun için ekstra para ödemeyecek” dedi.

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