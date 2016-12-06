Alanya’da Uluslararası Noel Pazarı kuruldu

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde yerleşik yabancıların ülkelerine ait yiyecek ve eşyaları sergilediği Noel Pazarı bu yıl 7’nci kez kuruldu. Pazarın kurulmasıyla yabancılar Noel kutlamalarını da başlattı.

Türkiye’de en çok yerleşik yabancının ikamet ettiği, 79 ülkeden 17 bin yerleşik yabancının oturduğu, Alanya’da bu yıl 7’ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Noel Pazarı kuruldu. Noel Pazarı ile ilçedeki Noel kutlamaları da başladı. Noel Pazarı’na yabancı derneklerin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işletme de katılarak stant açtı. Bu stantlarda, her ülke kendi milli kültürüne ait yiyecek, içecek ve hediyelik eşyalar sergileyerek satış yaptı.

Etkinliğin açılışında Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ile Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi sözcüleri Ushi Greune, Fran Vince ve Dina Adseva farklı dillerde konuşmalar yaptı. Daha sonra konuşan Alanya Belediye Başkanı MHP’li Adem Murat Yücel, hoşgörü kültürünün yaşatılması gerektiğini söyledi. Selçuklu dönemi ile başlayan hoşgörü kültürünün 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethiyle birlikte günümüze kadar aynı etkiyle devam ettiğini belirten Yücel, şöyle dedi:

“Dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneğinin sergilendiği bu meydanda, tekrar buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi Alanya dünyanın sayılı tatil merkezlerinden biri. 79 milletten 17 bin yerleşik ve 37 bin mülk sahibi yabancıya ev sahipliği yapıyor. Bu meydanda yapılan hizmet, insana verilen değerin bir göstergesidir.”

Noel Pazarı, yabancı müzik ve halk oyunları gruplarının sahne aldığı etkinliklerle renklendi. Alana kurulan metalden yapılma 14 metrelik Noel ağacı da ışıklandırıldı.

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