ANTALYA’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18’inci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin son gününde Ebru Gündeş sahneye çıktı.

Radyo D, Dream ve Dream Türk’ün medya sponsorluğunu üstlendiği Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin son günü eğlenceleri, DJ Haluk Sarıtaş performansıyla başladı. Sunuculuğu Radyo D’nin ünlü programcısı ‘Sarı Şeker’ lakaplı Sema Eryiğit Emek’in yaptığı ve yaklaşık 15 bin kişinin izlediği konser etkinliğinde 1,5 saat mikser başında kalan Sarıtaş, birbirinden hareketli parçalarla Alanyalıları coşturdu.

DJ performansının ardından sahneye Ebru Gündeş çıktı. Siyah taş işlemeli tulum ile sahneye gelen Ebru Gündeş konserine, ‘Gönlümün efendisi’ şarkısıyla başladı. Gündeş, şarkılarını birlikte sahneye çıktığı dansçıların şovu eşliğinde seslendirdi. Şarkı arasında sahneye davet edilen Alanya Belediye Başkanı MHP’li Adem Murat Yücel, Ebru Gündeş’e üzerinde portresinin işlendiği su kabağı, muz lifinden yapılmış taç ve plaket verdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve sevilen şarkılarını söyleyen Ebru Gündeş, Alanyalı hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı.