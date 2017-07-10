Sörf tutkunları için ideal rüzgarıyla dünyaca tanınan İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da düzenlenen ‘Alaçatı Sörf Şenliği’ sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Alaçatı Sörf Şenliği’ne, aralarında Çağla Kubat Diaz ve eşi Jimmy Diaz, Fulya Ünlü, Bora Kozanoğlu, Ertuğrul İçingir’in de bulunduğu 50 sörfçü katıldı. Koordinatörlüğünü Tayfun Özel’in yürüttüğü Deniz Yıldızı’nın organize ettiği yarışların ana sponsorluğunu The S Otel üstlendi. Genç Erkekler, Master, Erkek ve Kadın kategorileri olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilen yarışlarda, rüzgarın da sert esmesiyle heyecan dolu üç gün yaşandı.

ÇAĞLA KUBAT İKİNCİ, EŞİ BİRİNCİ OLDU

Alaçatı Sörf Şenliği’nde Kadınlar kategorisinde birinciliği Fulya Ünlü kazanırken, Alaçatı’da sörf akademisi işleten Çağla Kubat Diaz ikinci, Deniz Demirasal ise üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Erkekler kategorisinde, Milli Sörfçü Çağla Kubat Diaz’ın Amerikalı eşi Jimmy Diaz birinciliği elde ederken, Erkan Morgan ikinci, Poyraz Akay ise üçüncü oldu. Ünlü sörfçüler Ertuğrul İçingir yarışlarda dördüncü olurken, Alaçatı’da Sörf Okulu işleten Bora Kozanoğlu da altıncı olarak yarışı tamamladı.

Master kategorisinde ise Ali Sinan Gerzile birinci, Tayfun Önür ikinci, Kürşat Serdar Varol da üçüncü oldu. Genç Erkekler kategorisinde ise Ali Maga birinci, Emir Gürsoy ikinci ve Tuğkan Girgin üçüncü olarak yarışı tamamladı.

“RÜZGAR GÜZELDİ”

Ödül töreninin ardından duygularını açıklayan kadınlar kategorisi birincisi Fulya Ünlü, yarışları birinci olarak bitirdiği için çok mutlu olduğunu belirtip, “Rüzgar gerçekten çok güzeldi ve çok keyifli yarışlar ortaya çıktı. Toplam yedi yarış yaptık. Kadınlar yarışımız çok çekişmeli ve heyecanlı geçti. Yarışları birinci olarak bitirdiğim için mutluyum” diye konuştu.

“SU SPORLARI İLE DÜNYADA DİKKAT ÇEKMEK ÖNEMLİ”

Erkekler kategorisinin birincisi dünyaca ünlü sörfçü Jimmy Diaz da yarış kazanmanın her zaman için keyif verdiğini vurgulayıp, “Benim için önemli olan sörf sporunun ileriye gitmesi ve çok farklı yarış organizasyonlarının düzenleniyor olabilmesi. Bu anlamda da çok mutluyum. Türkiye’nin su sporları ile dünyada dikkatleri çekebilmesi de önemli. Bu spor sayesinde sağlıklı yaşam tarzını gençlere aktarabilmek gerçekten bizim için çok önemli” dedi.

“YETİŞTİRDİĞİM BİRİNİN BİRİNCİ OLMASI BENİ GURURLANDIRDI”

Milli sörfçü, manken ve oyuncu Çağla Kubat Diaz da kadınlar kategorisinde yarışları ikinci olarak bitirmesinin ardından yaptığı açıklamada

“Çok küçük yaşta kendisini yarışlara soktuğum ve yıllarca beraber çalıştığım ve gelişmesini yakından takip ettiğim Fulya Ünlü’nün başarısı ile inanılmaz mutlu oluyorum. Bir gün gençlerden birisinin beni geçeceği kesindi. Yetiştirdiğim birisinin olması beni çok gururlandırıyor. Onunla birlikte dünya şampiyonalarına gidiyoruz. Birlikte mücadele veriyoruz. Çok yakın bir ilişkimiz var. Yarışlarda kaçıncı sırada olduğunuz ve podyuma çıkmanız ya da çıkmamanız çok önemli değil. Bence önemli olan bu spora neler kattığınız. Bugün eşim de birinci oldu. O, gerçekten dünyaca ünlü bir sporcu. Hem olimpiyatlarda ülkesini temsil etmiş hem de dünyanın birçok ünlü markasıyla birlikte board ve yelken tasarımında çalışmış bir kişi. 15 yaşından beri sörf yapıyor. Bu spora çok emek verdi ve çok sporcu yetiştirdi. Jimmy Diaz, sörf için çok özel birisi. Dünya çapında birisi. O nedenle bugün birinci olmasına çok şaşırmadım. Beklediğim bir sonuçtu”

diye konuştu.