Bugünlerde Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredisi almak için banka şubeleri dolup taşıyor. KGF’nin yanı sıra faizsiz KOSGEB kredisinden yararlananların sayısı 463 bini, kullandırılan tutar 160 milyar lirayı geçmiş durumda.

Bu şirketlerin en az 50 bin liradan başlayan krediler karşılığında “tüm taşınır, taşınmaz varlıklarıyla bankalarda ipotekli, hacizli, rehinli, şerhli” duruma geldiklerini hatırlatalım, hükümet yetkilileri de “şu kadar kredi, şu kadar şirket” diye övünmeye devam etsinler.

Türkiye ekonomisi, bankalar aracılığıyla bu kadar büyük para girişini ilk defa yaşıyor. Durma noktasına gelen ekonomiyi canlandırmak amacıyla şirketlerin banka kredilerinden yararlanmaları için önce sicil affı getirildi. Ancak bankalar, buna direndi, oluşturdukları kara listelerden bu şirketleri silmediler. Bunun üzerine KGF “ben kefilim” diye devre sokuldu. Kredi kullanımında vergi ve SGK prim borcu olmayacak denilse de, bu madde de yumuşatıldı. Şartnameye koyulan “bu borçların bilânçolardaki ağırlık oranına bakılır” düzenlemesiyle bu engel ve diğer eksiler de görmemezlikten gelindi ve kısa sürede milyarca lira kredi açıldı. Şirket sayısı ve kredi tutarındaki ani artışın nedeni budur.

Biliyoruz ki, eminiz ki, burası Türkiye, bu şirketlerin büyük bölümü kredi geri ödemelerinde tökezleyecek, zorlanacak. Bugünün ekonomik tahminleri ve yaşananları bunun habercisi. Günü gelince ardı ardına aflar, faiz silmeler, geri ödeme yapılandırmaları, ”yapılandırmaların yapılandırılmasına” kadar birçok düzenleme ile kredilerin bir şekilde tahsilâtına çalışılacak. Zamanında ödeyecek olan da “ne de olsa iki de bir af, yapılandırma geliyor” zihniyetiyle bu ödemeyi ağırdan alacaktır.

Bu gidişle KGF Tasfiye Fonu bile kurulur. Hatta “kurtarma kredileri” diye yeni uygulamaya geçilir. Bankaların bilânçolarında “KGF kredi geri ödemeleri” kaleminin açılması ve bu kredilerin “riskli alacaklar, batık krediler” grubundaki seyri yeni bir ekonomik veriyi oluşturacaktır.

İşin diğer çarpıcı yanı, geri ödeme vade tarihlerine bakarsanız, büyük bölümü gelecek yıldan itibaren başlıyor ve tam seçim dönemine yayılıyor. Cumhurbaşkanlığı, milletvekili genel ve yerel seçimlerde bu kredi geri ödemelerine getirilecek kolaylıklar en öne çıkan “seçim vaadi ve yatırımı” olacaktır.

Şu ana kadar kullandırılan kredi tutarının geri ödenmemesi bankacılık sistemini zorlar mı? Nisan 2017 verilerine göre kullandırılan kredi bankalardaki toplam mevduatın yaklaşık onda biri, Türk lirası cinsinden mevduatın yaklaşık beşte birine, yüzde 20’sine denk düşüyor. Bu paranın bir şekilde yerine koyulması gerekecek. İşte bu noktada “zorlanma, sarsılma” kavramları gündemimize girebilir.

Bu arada bu kadar para nereye gidiyor sorusuna cevap ortada: Herkes biliyor ki krediyi kapan önce kendisinin, şirketinin kredi kartından elektriğe, vergiden, işçi ücretine, hatta tefeci borçlarına koşuyor, kredilerin çok az bölümünün (eğer bir şey kalırsa) yatırım ve üretim faaliyetlerinde kullanılıyor. Dolaysıyla kredi geri dönüşümüne etki yapacak faktörler harekete geçmiyor.

Sonuçta bu “KGF kredileri” genel başlıklı çıkmaz yakın gelecekte “ateş topu” gibi hem Hazine’nin hem de bankaların elinde kalacak.

“Parayı verelim, günü kurtaralım geleceğe sonra bakarız, afla lâfla geri toplarız” anlayışının çok yakında memleket finans sektörüne büyük hasar vereceğini biz söyleyelim de gidişat bizi yalanlansın.

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