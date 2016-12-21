Aktif Bank, “Mükafat Portföy Yönetimi” şirketini kurdu

Aktif Bank, İslam Kalkınma Bankası’nın iştiraki ICD ile Türkiye’ye faizsiz yatırımlar için farklı bir model getirecek “Mükafat Portföy Yönetimi” şirketini kurdu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Aktif Bank’ın, İslam Kalkınma Bankası’nın iştiraki ICD ortaklığı ile faizsiz portföy yönetimi yapmak üzere kurduğu Mükafat Portföy Yönetimi şirketinin faaliyetlerine ilişkin SPK izni, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlandı.
Yerli ve yabancı, tüm dünyada faizsiz finansman modellerine yatırım yapmak isteyen kurumsal ve bireysel yatırımcılara farklı ürünler ile verimli yatırım alternatifleri oluşturacak olan Mükafat Portföy Yönetimi, yüzde 80’i Aktif Bank, yüzde 20’si ise İslam Kalkınma Bankası’nın iştiraki ICD ortaklığı ile kuruldu. Faizsiz finans piyasalarına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Mükafat Portföy Yönetimi, yabancı yatırımcıların da Türkiye’ye giriş kapılarından biri olmayı hedefliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank CEO’su Serdar Sümer, Türkiye’de İslami finansman konusunda oldukça büyük fırsatlara açık olduğunu ve bu konuda yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler getirmek istediklerini belirtti.
Sümer sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye’de toplam sermaye piyasası pazarında yalnızca yüzde 5 payı olan İslami finans ürünlerinin oranının yüzde 15 düzeyine çıkması gerektiğini belirten Sümer şunları kaydetti:
“Aktif Bank olarak; İslami finansman konusunda hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki yatırımcılarda gördüğümüz iştah üzerine bu konuda özel bir çalışma yapmaya karar verdik. Aktif Bank olarak dünyada bu konuda en büyük ve en güvenilir çatı finansman kurumu İslam Kalkınma Bankası ile kurduğumuz bu ortaklık sonucunda Türkiye’de İslami finans yatırım araçlarında hiç kullanılmayan yeni ürünler ile yatırımcılara hizmet vereceğiz.”
Mükafat Portföy Genel Müdürü Kağan Candan ise, yenilikçi ürün ve hizmetler sunmanın yanında yatırımcıların faiz içermeyen kazançlı yatırımlara yönelik bilgi ve farkındalığını artıracak çalışmalar yapacaklarını belirterek,
“Mükafat Portföy olarak, yerli ve yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılara yüksek verimli faizsiz yatırım alternatifleri şeffaf ve güvenilir bir anlayış ile hizmet vereceğiz. Kuracağımız fonlar ile reel ekonomiyi destekleyerek insan hayatına ve çevremize değer katmayı hedefliyoruz.”
ifadelerini kullandı.