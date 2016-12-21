Aktif Bank, “Mükafat Portföy Yönetimi” şirketini kurdu

Yerli ve yabancı, tüm dünyada faizsiz finansman modellerine yatırım yapmak isteyen kurumsal ve bireysel yatırımcılara farklı ürünler ile verimli yatırım alternatifleri oluşturacak olan Mükafat Portföy Yönetimi, yüzde 80’i Aktif Bank, yüzde 20’si ise İslam Kalkınma Bankası’nın iştiraki ICD ortaklığı ile kuruldu. Faizsiz finans piyasalarına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Mükafat Portföy Yönetimi, yabancı yatırımcıların da Türkiye’ye giriş kapılarından biri olmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank CEO’su Serdar Sümer, Türkiye’de İslami finansman konusunda oldukça büyük fırsatlara açık olduğunu ve bu konuda yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler getirmek istediklerini belirtti.

Sümer sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye’de toplam sermaye piyasası pazarında yalnızca yüzde 5 payı olan İslami finans ürünlerinin oranının yüzde 15 düzeyine çıkması gerektiğini belirten Sümer şunları kaydetti:

“Aktif Bank olarak; İslami finansman konusunda hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki yatırımcılarda gördüğümüz iştah üzerine bu konuda özel bir çalışma yapmaya karar verdik. Aktif Bank olarak dünyada bu konuda en büyük ve en güvenilir çatı finansman kurumu İslam Kalkınma Bankası ile kurduğumuz bu ortaklık sonucunda Türkiye’de İslami finans yatırım araçlarında hiç kullanılmayan yeni ürünler ile yatırımcılara hizmet vereceğiz.”