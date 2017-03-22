Keçiören Belediyesi Güçsüzler Yurdu’nda kalan güngörmüş büyüklerini her fırsatta ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, bu defa Yaşlılar Haftası nedeniyle onları ziyaret ederek gönüllerini aldı.

Başkan Ak’a ziyaretinde Keçiören Belediyesi Turuncu Kafe gönüllüleri eşlik ederlerken, hazırladıkları yaprak sarması, kek, pasta ve börekleri de ikram ettiler. Yine gönüllülerden oluşan Turuncu Kafe Artvin Yöresi Halk Oyunları ekibi de yaşlılara güzel bir gösteri sunup huzurevi sakinlerinin neşeli dakikalar geçirmelerini sağladılar. Ziyaret sırasında güngörmüş büyükleri ile tek tek ilgilenen Başkan Ak, ikinci baharını yaşayan güngörmüş büyüklerinin ellerini öptü, sohbet ederek bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Huzurevinde kalan yaşlılarımızın anne ve babalarımız olduğunu belirten Başkan Ak, “Onlara ev konforunda imkanlar sağlayarak zorluk çekmemeleri için çalışıyoruz. Onların hiçbir eksiklerini bırakmadan, gereken her türlü hizmeti veriyoruz” dedi.

Huzurevi sakinlerinin, misafirlerini, akrabalarını, eşlerini dostlarını ziyarete beklediklerine dikkat çeken Başkan Ak, buldukları her fırsatta yaşlıları sevindirmek ve onların gönüllerini almak için gayret gösterdiklerini hatırlattı. Yaşlılarımıza karşı toplumsal duyarlılığın artması gerektiğini kaydeden Mustafa Ak, “Bulduğumuz her fırsatta yaşlılarımız ziyaret edilmeli, yardıma muhtaçlar sevindirilmeli ve toplumda birlik ve beraberlik sağlanmalı. Günümüzde maalesef bu güzel geleneklerimiz unutulmaya başladı. Bizler bu güzel geleneklerimizi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Onların dualarını alabilmek en büyük mutluluk kaynağımızdır. Kültürel değerleri yeni nesillere aktaran, deneyimleriyle bizlere ışık tutan yaşlılarımıza hak ettikleri değeri vermeyi görev biliyoruz” mesajını verdi.

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