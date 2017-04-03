MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, Tekirdağ’daki referandum etkinliğindeki konuşması sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 55 yaşındaki Metin Güroğlu’nun ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Meral Akşener, referandumda ‘hayır’ kampanyası için önceki gün Tekirdağ’daki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı. Salondaki dinleyicilerden emekli öğretmen Metin Güroğlu, fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Meral Akşener’in yanında olan doktorlarının ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güroğlu, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Metin Güroğlu, dün Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’ne bağlı Kadıköy Mahallesi’nde toprağa verildi.

Referandum çalışmalarını dün Edirne’de sürdüren Meral Akşener, Saraçlar Caddesi’ndeki mitingin ardından Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’ne giderek, hayatını kaybeden Metin Güroğlu’nun ailesini ziyaret etti. Evde Metin Güroğlu’nun eşi emekli öğretmen Hülya Güroğlu, çocukları Mehmet Güroğlu ve öğretmen kızı Firdevs Güroğlu tarafından karşılanan Akşener, aileye baş sağlığı diledi. Evde yapılan dualara eşlik eden Akşener, daha sonra karayoluyla İstanbul’a geçti.

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