İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘2019’da bizim tarafımız yerli ve milli, diğer taraf gayrı milli olacak’ açıklamasına tepki göstererek, “Çözüm süreci dedin, TSK’yı lağvettin, kumpaslarla hapse attın. Sen yerlisin, millisin biz gayrı milliyiz öyle mi? Hadi oradan” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak’ın ardından Afyonkarahisar’da da partisinin İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. Akşener’i, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Erdal Gümüş’ün yanı sıra çok sayıda partili karşıladı. Meral Akşener, kendisini bekleyen vatandaşlar ve partililerle selamlaştı. Açılış öncesi vatandaşlara hitap eden Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘2019’da bizim tarafımız yerli ve milli, diğer taraf gayrı milli olacak’ açıklamalarına tepki gösterdi. Meral Akşener, şöyle konuştu:

“Şimdi bir yerli ve milli mutabakatımız oldu. İyi, güzel. Şimdi bunun şartlarına baktım ben. Yerli ve milli mutabakatın başında bulunan Sayın Erdoğan’ın yerli ve milliliği; ağabeyimiz BOP eş başkanı. BOP ne? BOP, bu bölgedeki 36 ülkenin sınırlarının değişeceği bir proje. Sayın Erdoğan’da İsrail tarafından verilen cesaret madalyası var. O madalya kime veriliyor biliyor musunuz? İsrail’e hizmet eden kişilere veriliyor. Yerli ve milli mutabakatın başında bu ağabey var. Hepimizin de yerli ve milli olup olmadığını da kontrol ediyor. Elinde tartı, tartıyor. Biliyorsunuz bu ağabey başta Türk milliyetçiliği olmak üzere tüm milliyetçilikleri ayağının altına almıştı. Yerli ve milli ağabey bunu yaptı. Bu muhterem BOP eş başkanı oldu, madalya aldı. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldı. Kendini Türk milliyetçisi olarak tanıtanlara da ‘Kafatasçısınız, kandan besleniyorsunuz, Fatiha bilmezsiniz’ dedi. Bu muhterem yerli milli, burayı şereflendirenler gayrı milli. Hadi oradan be. Çözüm süreci dedin, TSK’yı lağvettin, kumpaslarla hapse attın. Sen yerlisin, millisin biz gayrı milliyiz öyle mi? Hadi oradan.”

‘MİLLETİN AVUKATI OLMAK İÇİN YOLA DÜŞTÜK’

İYİ Parti’nin milletin isteğiyle kurulduğunu belirten Meral Akşener, milletin avukatı olmak için yola düştüklerini söyledi. Yer bulmakta, bina bulmakta problem yaşadıklarını belirten Akşener, şunları kaydetti:

“İnsanlar bu meydanları doldururken korkutuluyor. ‘Eğer buraya gelirsen fişlenirsin’ diyorlar. Ve sonuç itibarıyla kaldığımız otelleri bakanlar arayıp, ‘Meral Akşener o otelde kalıyorsa çıkarın yoksa iş yapamazsınız’ diyor. Benim anlamadığım şu: Dünün mağdurunun yanındaydık, dünün mağdurunun bugünün zalimi olmasından üzüntülüyüm. Dün nasıl devrin güçlüleri bu kardeşimize ‘Muhtar olamazsın’ demelerine rağmen Cumhurbaşkanı olduysa, bununla da yetinmeyip hepimizin başında tek adam olmak istiyorsa bu aziz millet ‘hayır’ diyor duy be kardeşim.”

ET İTHALATI ELEŞTİRİSİ

Uşak’tan Afyonkarahisar’a geldiğini aktaran İYİ Parti Lideri Meral Akşener, iki kentin tarım ve hayvancılık şehri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan ziyaretine de değinen Akşener, sözlerini şöyle dedi:

“El Beşir’e bir kıyak yaptı, 4 dolara et alıyor. Peki Afyon’da neden hayvan geliştiriciliğini daha iyi hale getirmiyorsun? Fransa’ya gitti, Macron’a teşekkür etti. Oradan da et ithal etti. Bir ara sen Fransa’ya gittin, o zaman belediye başkanıydın. ‘Ben Fransız eti yemem, peynir ekmek yerim’ dedin. Fransız eti yemedin. E şimdi bu millete neden yediriyorsun? Dostu Macron’dan 5 bin 700 ton et aldı. Macron, ‘Sevgili Erdoğan, Fransız çiftçileri adına teşekkür ederim’ dedi. ABD’den, Fransa’dan, Rusya’dan her yerden bir şeyler aldı. Bunları kendi cebinden mi alıyorsun? Afyonluların cebinden alıyorsun.”

Akşener konuşmasının ardından partisinin Afyonkarahisar il binasının açılışını gerçekleştirdi. Partililerle bir süre il binasında sohbet eden Akşener, daha sonra esnafı ziyaret etti.