HAK, HUKUK, EŞİTLİK VE ADALET

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Seçim Beyannamesi’nde devletin her alanı için hak, hukuk ve adaleti tesis edeceklerinin vurgusu yaptı.

İyi Parti Ankara Spor Salonu’nda seçim beyannamesini açıkladı. İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener devletin, hükümetin millet için var olduğuna dikkat çekerken, devletin her alanında hak, hukuk ve adaleti tesis edecekleri bir politika uygulayacaklarına belirtti.

Akşener’in açıklamaları şu şekilde:

Milletimizi ateş atan değil akılcı politikalarla konum almalıdır. Ülkemizin kaderi gücü sımsıkı elinde tutan birine teslim edilemez. Devletimize nüfus cüzdanıyla bağlı olan herkes eşit olmalıdır. Kimlik belgelerinin dışında ağada yoktur, paşada yoktur, reiste yoktur. Milletimiz yenidünyaya hazırlanması gerekirken yönetin boşluğuyla boğuşuyor. Ülkemizi bizim gibiler ve diğerleri olarak kamplara böldüler.

Ülkemiz çağdaş ülkelerden koparak, geri kalmış ülkelerin arasında yer almaya başlamıştır. Toplumumuz şiddet tecavüz ve her türlü ahlaksızlıkla korku içinde yaşamaktadır. Tarım bitmiş, sanayiden anlayışları betonlaşma olmuştur. Olağanüstü hal uygulamasına göreve geldiğimiz an derhal son vereceğiz, hukukun üstünlüğünü tesis edeceğiz. Bireysel hak ve özgürlükleri teminat altına alacağız.

Medya tek taraflı bilgi veriyor bu anlayışı kökten değiştiriyoruz. Medya alanında önemli düzenlemeler getiriyoruz. Sermaye kuruluşlarından bağımsız, haber kanallarına öncelik vereceğiz. RTÜK’ü siyasetten arındıracağız. Hükümetin yayın organı olan TRT’yi satacağız, interneti özgürleştireceğiz. Din ve mezhep üzerinden siyaset yapılamaz. Her türlü inanç sahiplerine eşit yaklaşacak buna istinaden düzenlemeler yapacağız.

PARLEMENTER SİSTEMLİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Hedefimiz en yakın sürede parlamenter sistemi hayata yeniden geçirmektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Seçim barajını da yüzde 5’e indireceğiz. Bizim anlayışımızda devletin dini adalettir. Güçlüye göre adaletin dağıtıldığı bir düzen utanç düzenidir. Adil yargılama ilkesini hayata geçireceğiz. Bizim yöneteceğimiz bir ülkede insan odaklı bir ülke inşa etmemiz gerek. Devletin millete üstten bakan değil, millete hizmet için olduğu bir anlayışı oluşturacağız.

Devlette hiç bir örgütün yapılanmasına izin vermeyeceğiz. Sayıştay’ı tekrar işler hale getireceğiz. Liyakati hâkim kılacağız. KPSS’nin de güvenliğini sağlayıp terör örgütlerine soru servis edilmesini engelleyeceğiz. Polislerin özlük haklarını iyileştireceğiz. Uzman er ve erbaşlara kadroya geçme fırsatı sunacağız. Biz öğretmenlerimize güveniyoruz ve performans sistemi gibi bir ucube sisteme son vereceğiz. Sağlık personelimize güveniyoruz onlar içinde performans sistemini kaldırıyoruz. Güçlü bir yerel yönetime inanıyoruz. Katılımcı demokrasiyi e devlet üzerinden referandumlar yaparak başlatacağız.

Ülkemizin tarihine ve doğal güzelliklerine uygun iyi kent modelini hayata geçireceğiz. Ülkemizde yolsuzluk, rüşvet ciddi bir sorun haline dönüşmüştür bunların önüne geçeceğiz. Dış politikamız Gazi Mustafa Atatürk gibi Yurtta sulh cihanda sulh anlayışıyla olacaktır. Kıbrıs’ın haklarını koruyacağız. Her koşulda gücümüzü yanlarında hissetmelerini sağlayacağız. Fetö yü başımıza musallat edenler ne istediler de vermedik diyenlerdir. Siyasi ayağını araştırıp yargı önüne çıkaracağız