Akşener ve kurultay neden korkutuyor …?

Devlet bey millet seni korkutmuyor ama

MHP delegeleri, “Kurultay” dedi, Bahçeli korktu, yüce yargı “Kurultay yapılsın” dedi, delege toplandı tüzüğü değiştirdi Kurultay kararı verdi Bahçeli korktu şimdi AK Parti’ye Başkanlık desteği verirken, “ Milletten korkmayız diyor. Delegeden Meral Diğer Genel Başkan adaylarını MHP’den ihraç etmediğine göre onlardan korkmuyorsun da, Meral Akşener’den neden korkuyorsun?

Bahçeli’ye soruyorum;

AK Parti’ye Başkanlık hediyesini MHP’de Genel Başkanlık koltuğunu korumak için mi veriyorsun?

Unutma Devlet Bey korkunun ecele faydası yok.

MHP delegeleri ülkücü taban Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkelerine bağlıdır. Yani Ata’sının izindedir.

Mustafa Kemal Atatürk yüzyılın askeri ve siyasi dehası olarak Türkiye’de Başkanlık sistemi kurmadı ise sen neden AK Parti’nin bu düzeni değiştirmesine destek veriyorsun?

İnan bana Ülkücü taban bu kararının acısını ilk Kurultay’da senden çıkaracaktır.

Hatta siyasete AK Parti saflarında Tuğrul Türkeş gibi devam etmen de mümkün olabilir.

MHP Meclis grubunda, “millete gitmekten korkmayız” diyorsun.

Devlet Bey sen MHP seçimli Kurultay’ına gitmekten korkuyorsun.

AK Parti’ye Başkanlığı Genel Başkanlık koltuğunu korumana yardım ettiği için vefa borcu olarak verdiğini artık tüm Türkiye öğrendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığı için, “fiili çelişkiyi sona erdirme” diyorsun.

Allah aşkına sen MHP Genel Başkanlığındaki “fiili çelişkiyi” görmüyor musun?

Yasal çoğunluğu sağlayan MHP delegeleri Genel Başkan seçimli Kurultay istiyor, yargı onaylıyor ama sen 10 Temmuz’da yapmayı vaat ettiğin Kurultay’dan kaçıyorsun.

Türkiye bugün içte PKK dışta DEAŞ ve PYD/YPG terörü ile savaşıyor.

Ekonomi can çekişiyor, dolar fırladı, işsizlik rekor kırdı, eğitim de zikzak yapıyor ve üstüne üstlük FETÖ belası ile uğraşıyor.

Yıllardır Meclis’tesin Devlet Bey sorarım sana AK Parti ve Erdoğan bugüne kadar ne istediler de yapamadılar?

Hangi yasayı çıkartmak, hangi reformu yapmak, hangi atamayı yapmak, hangi Anayasa değişikliğini yapmak istediler de yapamadılar?

Yarın başkanlık gelse ne yapmayı hedefliyorlar ah bir açıklasalar da bizler de öğrensek.

Bugün Türkiye’nin Başkanlık sistemi gibi ülkeyi nereye götüreceği belli olamayan bir maceraya girmesine gerek var mı?

Özetle Devlet Bey Devlet adamlığına yakışır şekilde önce MHP Kurultay’ını yap tekrar seçilirsen o zaman Başkanlığa destek vermeyi düşün.

Ancak sen de ben de biliyoruz ki artık tekrar o koltuğa oturman mümkün değil.

O halde Türkiye’nin kaderi ile oynanacak bir sistem değişikliğine vakit varken kapıyı sonuna kadar kapat hatta kilitle.

Yani sen önce delegenden güvenoyu al da sonra Türkiye’de sistem değişikliğini düşün.

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