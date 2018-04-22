Akşener: Kılıçdaroğlu siyasi tarihimizde övgüyle yer alır. CHP’li heyet ile görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

İYİ Parti’yi seçimlere sokmama gayretinin demokrasiye saldırı olduğunu belirten Akşener, “Hukukun ve milletin iradesinin önüne konulan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir” diye vurgu yaptı.

Akşener: Kılıçdaroğlu siyasi tarihimizde övgüyle yer alır diyen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener şunları söyledi: “Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır”

İşte o açıklama:

“Değerli basın mensupları,Demokrasi bir ahlak rejimidir, bir hukuk rejimidir, erdemliler rejimidir.

Hukukun üstüne basmak, çiğnemek, tanımamak en büyük ahlak yoksunluğudur.

Demokrasiyi çiğnemek, adaleti emre amade kılmak kabul edilemez.

Kanunların çok açık hükümlerine rağmen hak gasbı kabul edilemez.

Siyasi iktidar muhalifleri yargıya hükmederek, yargı organları üzerinden engellemeyi bir gelenek haline getirmiştir.

İYİ Partiyi seçimlere sokmama teşebbüsü, demokrasiye saldırıdır.

Ülkeyi korkutarak yönetmeye çalışanlar, bir büyük tuzak hazırlığı içerisine girdiler.Hileler tasarlayarak, bu güzel ülkemiz ve insanlarımızın iradesini çarpıtmaya, kaos ortamını derinleştirmeye çalıştılar.

Onlar tuzak kurdular, hileler yaptılar. Allah da hile yapanların hilelerini her zaman boşa çıkarır, yine boşa çıkardı.

Hukukun ve millet iradesinin önüne konan bu engelin aşılmasında,Cumhuriyet Halk Partisi ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir.

Tarihi bir demokratik tavırdır Kılıçdaroğlu siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır.

Yola çıktığımız günden bugüne, önümüze sürekli engeller çıkarılmıştır.

Bu engeller bizleri korkutup yıldırmak yerine gücümüzü ve inancımızı tazelemekten başka bir işe yaramamıştır.

Yorulacağımızı, yılacağımızı düşünenlere buradan sesleniyoruz.

Durun daha yeni başladık.Bir kez daha ayrılıkları bir kenara koyup, demokrasi ve hukuk çatısı altında birleşen herkese muhabbetlerimi sunuyorum.

Aziz milletim, az daha sabır, ülkemizin baskıyla değil hukuk içinde, korkutarak değil sevgiyle yönetileceği günler geliyor.Hayırlı uğurlu olsun”

MERAL AKŞENER KİMDİR:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Temmuz 1956 tarihinde İzmit‘de Gündoğdu’da doğmuştur. Babasının adı Tahir Ömer, annesinin adı Sıddıka’dır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktorasını yaptı.

Yıldız, Kocaeli ve Marmara Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kocaeli Üniversitesinde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı’nın kuruluşunu gerçekleştirdi.

1995 yılında DYP Kadın Kolları Başkanı oldu.

24 Aralık 1995 tarihinde yapılan, TBMM 20.dönem seçimlerinde Doğru Yol Partisi İstanbul, 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul ve 24. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili seçildi.

21.dönem de Doğru Yol Partisi Kocaeli Milletvekilliği seçildiğinde 28 Haziran 1996-30 Haziran 1997 tarihleri arasında görev yapan, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonunun oluşturduğu 54. Hükümette İçişleri Bakanlığı yaptı.

4 Temmuz 2001 senesinde Doğru Yol Partisi’nden istifa eden Meral Akşener, Fazilet Partisi’nden kopan Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan‘ın önderliğini yaptığı “yenilikçi” kanat olarak isimlendirilen oluşuma katıldığını Abdullah Gül ve arkadaşlarının çalışma ofisi olarak kullandıkları Politik Araştırmalar Merkezi’nde basın toplantısı gerçekleştirerek duyurdu.

Yeni parti için çalışma yaparken oğlunun da parti adı için çalışma yürüttüğünü açıklamıştı.

Fakat bir süre sonra “Milli Görüş çizgisini sürdürüyorlar” diyerek hayal kırıklığı yaşadığını belirterek yenilikçi hareketten ayrılıp 3 Kasım 2001 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi‘ne katıldı.

Türkiye-Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. 23. Dönemde 10 Ağustos 2007 tarihinde Güldal Mumcu ile beraber TBMM başkanvekili seçilen kadın milletvekili olmuştur.

24.Dönemde 12 Temmuz 2011 tarihinde Güldal Mumcu ile beraber tekrar TBMM başkanvekili seçilmiştir.

Meral Akşener, 1980 yılından beri Makine Mühendisi Tuncer Akşener ile evlidir. Fatih (d.1984) adında bir oğlu vardır.

MHP‘den 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili adayı olarak gösterilmedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Ekim 2015’te “Hanımefendi biraz dinlenecektir” sözleriyle milletvekili aday listesine almadığı Meral Akşener’in seçimli olağanüstü kongre girişimleri sonuçsuz kalması sonucunda yeni parti oluşumu için çalışmalara başladı.

1 Kasım seçimlerinde MHP’nin oy kaybederek mecliste temsil edilen 4. parti olunca 30 Kasım 2015 senesinde gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında kurultay talebinde bulunmuş ve üzerime düşen her görevi yapmaya hazırım sözlerini söylemiştir.

Mahkeme kararıyla yapılacak olan MHP olağanüstü kongre’si için Meral Akşener genel başkan adayı olduğunu açıkladı. Olağanüstü Kongre tarihi olarak 15 Mayıs’ın belirlendiğini açıklandı. MHP Genel Merkezi ise bu kararı tanımadığını bildirdi.

Yargıtay, MHP’de olağanüstü kurultay olup olmayacağına yönelik tartışmalara dün son noktayı koyarak Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin MHP’de olağanüstü kurultay toplanmasına ilişkin kararını oy birliğiyle onamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu karar doğrultusunda 26 Haziran veya 10 Temmuz tarihlerinde seçimli olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Meral Akşener 19 Haziran 2016 tarinde Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, partiden ihraç kararına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. MHP’nin ihraç kararına açmış olduğu iptal davası, 15 Aralık 2016 tarihinde Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi ve bu kararla partiden ihracı kesinleşti.

2017 Yılında bağımsız milletvekilleri Ümit Özdağ ve İsmail Ok ile birlikte TBMM’de temsil edilen beşinci parti olmak için Yeni parti çalışmalarını hızlandırdı.

Akşener “İyi Parti” yi kurdu, sloganı ise “Türkiye iyi olacak” oldu.