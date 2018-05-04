24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi seçimlerinin iddialı adaylarından birisi olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 100bin imzayı tamamladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi seçimlerine girebilmenin şartlarından birisi olan 100 bin imza şartını yerine getirdi.

Akşener’in kurduğu İYİ Parti kurulduğu günden itibaren seçime girebilecek mi tartışmaları vardı. En son Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı 15 vekil jesti ile mecliste grup kurma şansını kazanarak söylentilere son vermişti. Meral Akşener yinede 100bin imzayı toplayarak adaylığını garantiledi.

Açıklanan 24 Haziran erken seçim kararından sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “ 100bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Seçim hazırlıklarına hemen başlıyoruz. İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum” demişti. Bugün partililerin ve vatandaşların verdiği 100bin imza ile resmi olarak Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.