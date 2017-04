Anayasa değişikliğini MHP’nin Meclis’teki desteği ile gerçekleştiren AKP referandumdaki oy kaybını dikkate alarak seçim barajını düşürme kararı aldı.

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son buluşmasında değiştirilecek seçim barajı ele alındı.

Her iki partiden kulislere sızan bilgilere göre MHP’nin referandumda yaşadığı büyük oy kaybı sonucunda % 10 seçim barajının aşamayacağı dikkate alınarak barajın % 5 ya da MHP’nin önereceği bir rakama indirilmesi için Yıldırım ve Bahçeli anlaştı.

Böylece Meclis’e MHP’nin 3. Parti olarak girmesi sağlanacak.

Öte yandan AKP’nin Seçim ile siyasi partiler yasası başta olmak üzere Cumhurbaşkanlık Hükümet Sistemi konusunda yapılacak düzenlemeler konusunda MHP’ye yakın çalışma ve işbirliği önerdiği öğrenildi.

Her iki partinin kurmayları tarafından oluşturulacak komisyonlar yapılması öngörülen yasa değişiklikleri için çalışma kurulları oluşturacaklar.

AKP kurmayları tarafından hazırlanan yasa değişiklikleri bu komisyonlarda ele alınarak MHP’nin önerileri doğrultusunda yeniden şekillendirilecek.

Hazırlanan ortak metin yasallaşması için Türkiye Büyük Meclisine sevk edilecek ve her iki parti Meclis komisyonlarında ortak hareket ederek yasların hızla çıkmasını sağlayacak.

AKP ve MHP’nin bu ortak hareket kararı ayrıca kamuya alınacak personel konusunda da işbirliğini kapsıyor.

Hakim, savcı, polis ve öğretmen başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelin seçiminde MHP tabanından gelen istekler de dikkate alınacak.

Tabi bu işbirliğinin nereye kadar ve ne şekilde süreceği de tartışma konusu.

MHP’nin 2018 başında yapılacak olağan kurultayı Devlet Bahçeli için çok önemli bir sınav olacak.

Çünkü MHP delegeleri tüzük kurultayında gösterdiler ki partinin başında artık Bahçeli’yi görmek istemiyorlar.

Anayasa değişikliğinin Devlet Bahçeli’nin “evet” demesi ile gerçekleştiğine tepki gösteren delegeler ve MHP tabanı referandumda büyük ölçüde hayır kampanyalarını destekledi.

Bu tepkinin MHP kurultayında ortaya çıkması ve Devlet Bahçeli’nin genel başkan koltuğunu koruyamamasına yol açacağı görülüyor.

Peki, MHP’den ihraçlar göz önüne alındığında Bahçeli’ye rakip olarak kim çıkacak?

Türk milliyetçileri Hayır diyor platformunu oluşturan MHP’lilerin şimdiden kolları sıvayarak kapalı kapılar ardında MHP olağan kurultayında alınacak tavrı seslendirmeye başladıkları da gelen haberler arasında.

AKP ile neredeyse tek parti gibi hareken eden ve genel başkanlık meşruiyetini delege bazında kaybeden Devlet Bahçeli’yi zor günlerin beklediği aşikar.

MHP’yi önümüzdeki aylarda dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...