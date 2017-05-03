CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Sansür ve otosansürün olağanlaştığı AKP’li yıllar basın özgürlüğü açısından karanlık yıllar olarak anılacaktır. Böylesi bir baskı ve zulüm rejiminin hüküm sürdüğü Türkiye’de, Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlama günü olarak değil, mücadele günü olarak değerlendirilmeli” dedi.

Ağbaba, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye’de özellikle darbe dönemlerinde sancılı süreçlerden geçmiş olan basın özgürlüğünün bugün o günleri arayacak düzeye geldiğini ifade etti.

Son bir yılda çıkartılan kanun hükmünde kararnameler ile yüzlerce basın-yayın organı kapatılırken, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın verilerine göre, cezaevlerinde 159 gazeteci bulunduğunu kaydeden Ağbaba, “Halen dünyada en fazla hapiste gazeteci bulunduran ülkeler arasında yer alan Türkiye, tutsak gazetecilerin ülkesi olarak Basın Özgürlüğü Günü’nü karşılıyor. AKP iktidarı döneminde basın üzerindeki baskılar ve bu baskıların devamında gelen işten atmalar veya istifaya zorlamalar önü alınamaz noktaya gelmiştir” dedi.

“KUTLAMA DEĞİL, MÜCADELE GÜNÜ”-

Uluslararası insan hakları kuruluşu Freedom House’un 199 ülkenin basın özgürlüğünü incelediği raporunda, Türkiye’nin 163’üncü sırada yer aldığını belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

“Basın özgürlüğü açısından Türkiye, ‘özgür olmayan’ ülkeler arasında yer alıyor. Gazeteciler, muhabirler, köşe yazarları, editörler, grafikerler ve matbaa emekçileri dahi iktidarın baskı ve tehditlerini iliklerine kadar hissetmektedir. Sansür ve otosansürün olağanlaştığı AKP’li yıllar basın özgürlüğü açısından karanlık yıllar olarak anılacaktır. Böylesi bir baskı ve zulüm rejiminin hüküm sürdüğü Türkiye’de, Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlama günü olarak değil, mücadele günü olarak değerlendirilmelidir.

Sabahattin Ali’den, Abdi İpekçi’ye, Çetin Emeç’ten, Ahmet Taner Kışlalı’ya, Musa Anter’den, Metin Göktepe’ye, Uğur Mumcu’ya, Hrant Dink’e bu ülkenin kalemi kırılan tüm değerlerini, gazetecilerini saygıyla anıyorum. Sansürün, sürgünün, zindanlara atılmanın, şiddetin, ölümün olmadığı, hiçbir gazetecinin kaleminin kırılmadığı bir Türkiye dileğiyle, gazetecilik yapmak için mücadele eden tüm emekçileri selamlıyorum.”

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