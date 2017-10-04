AKP’li Belediye Başkanlarının azilleri ya da istifaları gündemi işgal ederken muhalefet partileri, “seçimle gelen seçimle gitmeli” diye absürt yani saçma sapan bir karşı çıkış sergilemeye başladılar.

Muhalefet böyle mi yapılır?

Yıllardır bu Belediye Başkanları hakkında ayyuka çıkan, “rant, rüşvet, yolsuzluk” iddiaları hakkında yüzlerce açılmış dava varken güya aydın geçinen yazar, düşünür ve gazetecilerle muhalefet partileri böyle mi hesap sormalı?

Çok net söylüyorum. İstifa ya da azil yetmez, AKP’li başkanların yargılanmaları gerekir.

ByLock’lu yüklü telefondan aranmışsınız diye telefonlarında ByLock yüklü olmayan Gazeteciler “FETÖ ile ilişkili” diyerek aylarca cezaevlerinde tutuklu yattı, yatıyor.

Bu FETÖ’cülere arsa, bina gibi tahsisler yapan, ihaleler veren AKP’li bu Belediye Başkanları yargılanmamalı mı?

Bu Başkanları en azından telefonunda ByLock bulunan FETÖ’cüler aramadılar mı?

Bunlar bile yargılanmalarını gerektiren en önemli hukuki unsurdur.

25 Eylül 2017 günü yayınlanan yazımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP’li Belediye Meclisi üyeleri neredeler? Diye sorumuştum.

Kemal Beyin hassasiyetini bildiğimden yanıt geleceğini tahmin ediyordum ki

Önce CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis ve Kadıköy Belediye Meclis üyesi Dr. Hakkı Sağlam, “Sayın Genel Başkanımızın talimatı ile” diyerek aradı ve Kadir Topbaş döneminde açılan davaları, yağmalanan İstanbul’u, yandaşlara verilen rantları, yolsuzlukları örnekleri ile anlattı ki şaşırdım kaldım. Sağlam’ın bu dosyalarına elbette önümüzdeki günlerde yazımda yer vereceğim.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir de, Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile beni aradı ve Başkan Melih Gökçek hakkında çok önemli iddialar bulunan dosyalarından bir tanesini bana gönderdi. Bu dosyada yer alanları özetliyorum.

YAPILAN SUÇ DUYURULARI ve AÇILAN DAVALAR:

12.08.2016 – Silahlı terör örgütü FETÖ ile fikir ve eylem birliği içerisinde örgütle irtibatlı olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin olanaklarını kullandırtıp söz konusu örgütün hem mali hem de nüfuz olarak büyümesini sağlayan İ. Melih Gökçek hakkında gerekli soruşturmanın açılmasını. Bülent Arınç’ın ifadesine başvurulmasını ve ilgililerin suç vasfı eylemlerinin tespit edilmesi halinde yargılanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığımız suç duyurusu

19.10.2016 – FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Alaaddin Kaya’nın ifadelerine başvurulmasını ve ilgililerin suç vasfı eylemlerinin tespit edilmesi halinde yargılanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığımız suç duyurusu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın belediye otobüslerinde dağıttığı ‘Büyükşehir Ankara’ haftalık bülteni üzerinden, Alaaddin Kaya’nın İMPRESS İMAJ İç ve Dış Tic. AŞ’ye ihale şartlarını yerine getirmemesine rağmen ödeme yapılmıştır. İ. Melih Gökçek, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Alaaddin Kaya üzerinden FETÖ/PDY’ye adeta para transferi yapmıştır.

09.12.2016 – Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek başta olmak üzere, ihaleye fesat karıştırma, ihaleyi onaylayan ve ek sözleşmeyi yapan memurlar açısından görevi kötüye kullanma suçu işlenmiştir. İMPRESS İMAJ İç ve Dış Tic. AŞ’nin 3 yıl süre ile ihaleden yasaklanma kararı alınması gerekirken, ödüllendirir gibi ilgili şirkete belediyenin iştiraki olan BELYA A.Ş. ile alt işverenlik ilişkisi kurularak yüz binlerce liralık kamu zararı meydana getirilmiştir.

08.03.2017 – İ. Melih Gökçek, Havagazı Fabrikası’nı, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli önlemleri almayarak yıkım ve söküm işlemine izin vererek insan ve çevre sağlığına bilerek zarar verdiğine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığımız suç duyurusu.

03.04.2017 – Gökçek, 16 Nisan 2017 günü gerçekleştirilecek anayasa değişiklik referandumu kapsamında siyasi bir partinin (AKP) Ankara’da 2 Nisan 2017 tarihinde düzenlediği ‘EVET’ kampanyası mitingi için belediyeye ait toplu taşıma araçlarını bir günlüğüne ücretsiz yaparak yasaları ihlal ettiğine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığımız suç duyurusu.

BASIN AÇIKLAMALARI:

08.02.2016 – İ. Melih Gökçek’in, 75 yıldır Ankaralılara hizmet veren EGO Genel Müdürlüğü’nü ‘adrese teslim’ ihaleyle yandaş Söğüt İnşaat’a satmak istemesi.

12.08.2017 – 2016 yılının Mayıs ayında ortaya çıkan Pelikan Bildirisi’nde yer alan, İ. Melih Gökçek’in Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için FETÖ’nün finans kaynağı Bank Asya’dan 2011 yılında 350 milyon dolar kredi aldığı. Ödemenin Bank Asya üzerinden, İ. Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in paravan şirketlerine 70’er milyon dolar şeklinde transferler yoluyla yapıldığı.

MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİ TEKLİFİ:

19.07.2016 – Ankara’nın ortak mülkü niteliğindeki, EGO hangarlarının, birkaç yıl içerisinde özel bir şirkete, adeta ‘adrese teslim’ şekilde geçmesi. Kızılay ve Ulus’un arasında, Sıhhiye’nin yakınındaki 126 dönümlük bu alanın düşük fiyata satılması.

MECLİS SORU ÖNERGELERİ:

26.08.2016 – Ankara’da çeşitli arazilerin, farklı yollarla cemaat okullarına tahsis edilmesi.

23.11.2016 – Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BUGSAŞ’ın, yine belediye bünyesindeki EGO’ya icra takibinde bulunduğu ve bu yolla Ankaralının parasını birilerine aktarması, BUGSAŞ’ın hesaplarında ciddi sıkıntılar olduğunun Sayıştay raporlarıyla belgelenmesi.

19.12.2016 Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Bel Beton’un ederinden daha düşük bir bedelle satılması.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ndeki birçok ihalenin sahiplik yapısı açısından aynılık gösteren belirli firmalara verildiği ve Genel Müdürlükte işe alımlarda akraba ve hemşeri kayırması (19.12.2016)

20.12.2016 – Ankara’nın Çankaya ilçesi Karakusunlar mahallesindeki 27463 ada 14 parselde yer alan taşınmaza 20 Ekim 2016 tarihinde Ankara Valiliği tarafından el konulması üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu parseldeki taşınmazı kime tahsis ettiği?