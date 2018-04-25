AKP’den Saadet’e geçiş olabilir mi? Başkent kulislerinde önemli ve çarpıcı gelişmeler peş peşe yaşanıyor. 24 Haziran’da yapılacak milletvekili seçimi de cumhurbaşkanı seçimi de büyük önem taşıyor.

Milletvekili seçimi konu olunca tabii ki aday seçimi gündeme geliyor. Çok kısa bir süre olduğu için CHP ön seçim yapabilir mi yoksa bu seçimin özelliği nedeniyle ön seçimsiz adaylarını belirler mi bilemiyorum.

AKP’den Saadet’e geçiş olabilir mi? Önce partilerdeki durumlara bir bakalım. CHP’de mevcut milletvekillerinin ancak yüzde 20-25’inin değişebileceği vurgulanıyor.

MHP’de ise AKP ittifak ile seçime gireceği ve milletvekili sayısı olduğu için bu oran daha düşük ki yüzde 15’ler seviyesinde olabileceği görülüyor.

AKP’ye gelince 316 milletvekilinden yaklaşık 150-200 ismin liste dışında kalacağı kulislerde konuşuluyor.

AKP’ye yakın kaynaklar bu milletvekillerinden yaklaşık 45’inin de Saadet Partisine geçebileceğini iddia ediyorlar.

Seçmen tabanı açısından AKP ile Saadet Partisi arasından çok büyük fark bulunmuyor ama muhafazakar seçmenin AKP’nin 16 yıllık icraatından memnun olmayanların Saadet Partisine teveccüh gösterdiği de son aylarda net şekilde ortaya çıktı.

Kuşku yok ki 24 Haziran seçimleri Türk siyasetinde yeni bir tablo ortaya çıkartacak.

Meclis’e AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP, Demokrat Parti, BBP, DSP hatta Vatan partisi de girebilir.

Bu tabloyu belirleyecek olan faktör ittifaklar olacaktır.

AKP yüzde 10 barajını geçemeyeceği görülen MHP ve BBP’yi ittifaka alarak seçime Cumhur İttifakı adı altında girecek.

CHP’nin ise diğer partilerle ittifak yaparak yüzde 10 barajını aşmalarını sağlayabileceği belirtiliyor.

İşte Türkiye Büyük Millet Meclisinde 24 Haziran sonrası böyle geniş bir siyasi mozaik oluşabilir.

Ancak Meclis’te 600 milletvekilinin yer alacağını da düşünecek olursak partilerin çıkaracağı milletvekili sayıları yani seçimde alacakları oy oranları da çok büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini iptal edecek Anayasa değiştirme çoğunluğuna sahip bir çoğunluğu CHP Meclis’te sağlayabilecek mi?

Cumhurbaşkanı seçilen adayın partisinin Meclis’te kaç milletvekili çıkaracağı rejim değişikliği açısından çok önemlidir.

İşte tüm bu gelişmeler dikkate alındığında siyasetin yükselen yıldızı Saadet Partisi’ne AKP’nin küskün olma ihtimali olan milletvekillerinin geçme olasılığı kulislere giderek artan miktarda yayılmaya başlandı.

Milletvekili seçimlerinden hemen sonra yerel seçimlerin olması da bu geçiş açısından önemli. Çünkü her milletvekili yöresinde hizmet yürütebilmek için belediye başkanının partisinde olmasına önem veriyor.

16 yıldır neredeyse ayni bakanlar ile hükümet faaliyetlerini yürüten AKP’de Recep Tayyip Erdoğan’ın peşin peşin “listeye giremeyen milletvekillerimiz küsmesinler” mesajı vermesi işte kulislere yayılan bu dedikoduları haklı çıkartıyor.

Erdoğan’da biliyor ki siyasete bulaşan kişiler dışlanmayı, liste dışında kalmayı hazmedemiyorlar ki siyasete başka partilerden devam edebiliyorlar.

Ayrıca AKP ile Saadet Partisi seçmeninin dünya görüşü birbirinden çok farklı değildir.

AKP milletvekillerini belirleyen il ve ilçe teşkilatlarının bir çoğunun görevden alınması, bir çoğunun kongrelerde yeniden aday gösterilmemesi nedeniyle AKP’li vekiller tabanda önemli bir destek kaybına uğradılar.

Gerek teşkilatların gerek belediye başkanlarının görevlerinden azil edilmeleri milletvekilleri açısından yerel siyaset anlamında önem taşıyor. Birçok AKP’li milletvekili genel merkezin bu uygulaması nedeniyle tabanda desteklerini kaybettiler.

Yaklaşık 45-50 AKP’li vekil ile bazı eski belediye başkanlarının Saadet Partisine geçecekleri başkent siyasi kulislerinde giderek artan şekilde seslendirilmeye başlanıldı.

Bu hafta Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan Saadet Partisi’nin hedefi de AKP’den büyük miktarda seçmenin partilerine oy vermesidir.

Bu açıdan belirlenecek adayın AKP seçmeni tarafından beğenilmesi önem taşıyor.

Abdullah Gül mü? Bence AKP’nin ekmeğine yağ sürmek demektir.