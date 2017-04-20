ADALET EGEMENİN EMRİNDEDİR

Destek 1: Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağını Deniz Baykal Genel Başkanlığı döneminde CHP milletvekillerinin oyları ile Meclis’te kaldırılması sağladı.

AKP’ye destek değil mi? DESTEK.

Destek 2: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ile Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ortak aday göstererek Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmesine neden oldu.

AKP’ye destek değil mi? DESTEK.

Destek 3: AKP’nin unuttuğu başkanlık projesine şiddetle karşı çıkan Devlet Bahçeli kendi koltuğunu korumak için anayasa değişikliğine MHP katkısı vererek referanduma götürmeyi sağladı.

AKP’ye destek değil mi? DESTEK.

Peki, bugün sormak gerekmez mi?

BU NASIL MUHALEFET?

RÜŞVETÇİ HÂKİM VE ERDOĞAN’IN DİPLOMASI

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan hâkim H. A’nın Sulh Ceza Hâkimi olduğu dönemde bir soruşturmada şüpheliyi tahliye etmek için

50.000 dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Kim bu hâkim H. A. Biliyor musunuz?

Öğretim üyesi Zafer Yörük’ün Facebook sayfasında yaptığı bir paylaşıma göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Recep Tayyip Erdoğan hakkında araştırma yapılmaması amacıyla Marmara Üniversitesi’nin diploma arşivinin İstanbul Anadolu 5.Sulh Ceza Mahkemesinin 18-07-2014 tarih ve 2014/573 D. İş sayılı kararıyla hâkim H. A. tarafından erişime engellendiği iddia edildi.

ALLAH’IN SOPASI VARMIŞ YÜKSEK SEÇİM KURULU

Rüşvetçi hâkim ile yargı konusunu açmışken Yüksek Seçim Kurulu’nun 11 üyesinden 10’una da bir çift söz söyleyelim.

Mahkemelerde hâkimlerin arkasında “Adalet Mülkün Temelidir” yazar. ( Belki de kaldırılmış, sadece eski filmlerde kalmıştır)

Yargıtay ve Danıştay tarafından seçilen 11 hâkim atanıyor bu kurula.

Bugün itibarı ile Başkanı Sadi Güven AKP hükümeti döneminde Adalet Bakanlığı Müsteşar yardımcılığı yaptı.

Yani siyasi kişiliği olan bir isim.

Güven, “kullanılan oylar sahte değil” diyor.

Türkiye’nin çeşitli sandıklarından 2,5 milyon olduğu iddia edilen mühürsüz oyları tek tek gördün, kontrol ettin mi Sayın Başkan?

Diğer hâkimleri ise tanımam, bilmem ama sadece bir hâkim hariç 10 hâkim aldıkları karar ile açık ve net şekilde yasa hükmünü çiğnediler.

YSK kararlarına itiraz ancak yine YSK’ya yapılıyor, temyiz merci yok yani.

Peki, bu hâkimler yasaları çiğnerse ne yapacağız? HİÇ.

HSK ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin %90’nının Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı da anayasa hükmü olduğuna göre;

Adalet Mülkün Temelidir sloganını şöyle değiştireceğiz.

ADALET EGEMENİN EMRİNDEDİR.

BASIN MESLEK KURULUŞLARI NEREDESİNİZ?

Devlet Bahçeli MHP Meclis grup toplantısında gazetecilere çok ağır hakaretler yağdırdı.

Yarası olan gocunsun.

Tamam da gazetecilerin basın meslek kuruluşları nerede?

Bu mesleğin uğradığı saldırılara karşı neden sessiz kalıyorlar?

Benim de üyesi olduğum,

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,

Gazeteciler Cemiyeti – Ankara,

Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti,

Parlamento Muhabirleri Derneği,

Foto Muhabirleri Derneği,

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği ve Basın Konseyi neredesiniz?

Dinlemediniz mi, okumadınız mı Bahçeli’nin hakaretlerini?

YOKSA KORKUYOR MUSUNUZ?

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...