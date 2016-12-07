AKP vatandaşlarımıza değil elektrik dağıtım şirketlerine sahip çıkıyor

ELEKTRİK faturalarındaki kayıp-kaçak bedelinin abonelere iadesine ilişkin davada Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar sonrasında CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, basın açıklaması yaptı. Engin, “Bu karar AKP’nin vatandaşlarımızı değil elektrik dağıtım şirketlerini korumasının bir sonucudur.

AKP Hükümeti’nin Haziran ayında Meclis’e getirdiği Elektrik Piyasası Kanunu çıkmadan önce gerek komisyon görüşmeleri sırasında, gerekse Genel Kurul görüşmelerinde sabahlara kadar AKP Hükümet’ini vatandaşlarımızı mağdur etmemesi yönünde uyarmıştık ama ne yazık ki önerilerimiz reddedilmişti. Şimdi de Yargıtay bu kanuna dayanarak vatandaşlarımızın aleyhine karar aldı” dedi.

Didem Engin, “Umuyorum Anayasa Mahkemesi vatandaşımızın alın teriyle kuruş kuruş kazandığı parasını koruyacak bir karar verir ve ilgili düzenlemeyi iptal eder” diye konuştu.

Yargıtay’ın 2014 yılı kararını hatırlatan Didem Engin, “Yargıtay’ın vatandaşlarımızın hakkını koruyan kararını elektrik dağıtım şirketleri temyize götürdüler. Bunun üzerine de AKP vatandaşlarımızın hakkını düşünmek yerine dağıtım şirketlerinin kârını düşündüğü için alelacele Elektrik Piyasası Kanunu’nu Meclis’e getirdi ve sabaha karşı Meclis’ten geçirdi” diye konuştu.

4 Haziran 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, 17 Haziran 2016’da yürürlüğe giren 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda şu düzenleme yer almıştı: “Kurum tarafından gelir ve tarife düzenlemeleri kapsamında belirlenen bedellere ilişkin olarak yapılan başvurularda ve açılan davalarda, tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerin yetkisi, bu bedellerin, Kurumun düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır”. Ayrıca kanunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yetkilerini genişleten ve kaçak elektriğe yasal tanım getirerek bu bedeli maliyet unsurlarına dahil eden düzenlemeler yer almıştı.

Anayasa’ya aykırı düzenlemeler içeren kanunun ilgili maddelerine hem komisyon görüşmelerinde hem de TBMM Genel Kurul görüşmeleri sırasında itiraz eden CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, “Sabaha karşı AKP oyları ile kanun alelacele Meclis’ten geçirilirken ‘Bu kanun toplum vicdanında silinemez bir iz bırakacak!’ demiştim. Ne yazık ki yargı tarafından alınan son karar bu kanuna dayanmaktadır ve Hükümet’in dar gelirli vatandaşımızı değil enerji firmalarını koruyup kollamasının bir sonucudur” demişti.

Elektrik Piyasası Kanunu’nun TBMM Genel Kurul’daki görüşmeleri sırasında söz alan Didem Engin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a şunlara söylemişti:

“Enerji Bakanı’na şunu hatırlatmak isterim: Öncelikli göreviniz enerji firmalarının kârını artırmak değil, kendi vatandaşınızın hakkını korumaktır. Ve Sayın Bakan’a şunları sormak istiyorum: 1. Elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedelini faturasını düzenli ödeyen abonelere yükleme ve dürüst vatandaşlarımızı cezalandırma arayışından ne zaman vazgeçeceksiniz? 2. Kaçak bedeli ödemek istemeyen vatandaşlarımızı Yargıtay haklı bulmuştu. Neden vatandaşlarımızın mahkemede kazandığı hakkı yok sayan bir kanun teklifini hazırlayıp Meclis’e getirdiniz? 3. Bundan sonra kimse kaçak bedele iade davası açmasın diye mahkemelerin yetkisini sınırlandıran bir kanun teklifini Meclis’e getirip sonra vatandaşın yüzüne nasıl bakacaksınız? Bu kanun teklifini alelacele Meclis’ten AKP oylarıyla geçirebilirsiniz ama vatandaşlarımız da sizi 36 milyon abonenin cebine göz diktiğiniz bu teklifinizle hatırlayacaktır”.

VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKAN PARA 33 MİLYAR LİRA

Sadece 2006 – 2010 yılları arasında vatandaşların dağıtım şirketlerine 33 milyar TL kayıp kaçak parası ödediğini söyleyen Didem Engin, “2011 yılında Hükümet Programı’nı açıklayan şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ‘2010 yılı sonu itibarıyla %15’ler mertebesinde olan elektrik kayıp-kaçak oranını 2015 yılı sonunda %6’ya indireceğiz’ demişti. Ancak kayıp-kaçak oranı 2016 yılı sonunda hala %14’ler seviyesindedir. AKP Hükümeti kayıp kaçak oranını indiremediği gibi Meclis’ten alelacele kanun çıkartarak vatandaşlarımızın hak aramasını da engelledi” dedi.

CHP ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURMUŞTU

Anayasa’ya aykırı olan ve vatandaşların aleyhine düzenlemelerin iptali için CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu hatırlatan Didem Engin,

“Ciddi bir ekonomik krizin içinde bulunduğumuz böyle bir dönemde, AKP Hükümeti vatandaşımızın yükünü daha da ağırlaştırmaktadır. Vatandaşlarımızın, dar gelirlilerimizin, esnaflarımızın, emekçilerimizin, emeklilerimizin haklarını korumak bizim görevimiz. Umuyorum Anayasa Mahkemesi vatandaşımızın alın teriyle kuruş kuruş kazandığı parasını koruyacak bir karar verir ve ilgili düzenlemeyi iptal eder. Aksi durumda dürüst vatandaşlarımız açıkça cezalandırılmış olacak”

diyerek sözlerini tamamladı.

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