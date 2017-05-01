Hani Anayasa değişikliği ile Meclis güçlendirilecekti?

Şamil Tayyar’ın isyanı geçidir krize neden olmaz ama olağanüstü hal (OHAL) ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) AKP’de büyük oy kayıplarına neden oluyor.

Çünkü büyük haksızlıklar yapılıyor, mağduriyetler yaratılıyor.

OHAL biliyorsunuz FETÖ ile mücadele için ilan edilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da bunu defalarca ilan etmişlerdi.

Referandumda özellikle güneydoğuda OHAL nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da açıkladığı üzere sandık başlarına kimse sokulmadı.

Bu durum gizli oy açık tasnif ilkesini yerle bir etti ki sandıklardan tulum şeklinde evet oyları OHAL’in sonucunda çıktı.

Gelelim kışlık lastik ve evlenme programlarına.

Bunlar OHAL ile yayınlanan KHK’lar ile yapılan düzenlemeler.

Son KHK ile Radyo ve Televizyon yayınlarını düzenleyen yasada değişiklik yapılarak evlenme programları ve telefonla eş bulma programları yasaklandı.

Ne alakası var OHAL ile?

Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılamaz mıydı bu yasal düzenleme?

Elbette yapılabilirdi ama her zaman millet iradesinden söz eden AKP milletin vekillerinden kaçırarak Millet Meclisini devre dışı bırakarak bu yasal düzenlemeyi KHK ile yapıyor.

Hani Anayasa değişikliği ile Meclis güçlendirilecekti?

Demokrasinin beşiği meclisler değil midir?

Neden meclis devre dışı bırakılıyor ve yapacağı görevler elinden alınarak KHK’lara sığınılıyor?

Bence Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulamaları için vatandaşlar şimdiden alıştırılıyor.

Neden mi?

Bakın anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanına OHAL olmasa dahi Kanun Hükmünde Kararname çıkartma yetkisi verildi.

Bu anayasa hükmü 3 Kasım 2019’da yürürlüğe girecek ama AKP demokrasiyi hiçe sayarak şimdiden uygulamaya başladı OHAL’e sığınarak.

Aslında AKP kurulduğunda demokrasiye inancını dile getirerek yürürlükte olan OHAL’i en kısa sürede kaldırmıştı.

15 Temmuz’dan sonra ise yeniden gelen OHAL ile FETÖ mücadelesi başlatıldı ama en önemli hukuksuzluk FETÖ ile ilgisi olmayan kişileri çeşitli görevlerden uzaklaştırarak mağdurlar yaratması oldu.

Demokrasilerde olmaması gereken 2 önemli yapı KHK ve OHAL’dir.

Peki, AKP neden bu antidemokratik yapıyı kullanıyor?

Demokratik kuralları neden tercih etmiyor?

Madem 2019’da yeni Anayasa değişiklikleri ile Meclis çok güçlü hale getiriliyor, peki o zaman Cumhurbaşkanına neden KHK çıkarma yetkisi veriliyor?

Bu sorulara verilecek demokrasiye uygun yanıtlar olduğunu sanmıyorum.

Sonuç olarak AKP, OHAL ve KHK ile kendi kafasına göre sınırlı bir demokrasi yaratıyor.

İnsan hakları, basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü ve gerçek demokrasi ise rafa kaldırılıyor.

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