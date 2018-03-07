Türkiye 2019’da yapılacak yerel, genel ve cumhurbaşkanı seçimine ittifak yasa tasarısı tartışmaları ile hazırlanıyor. AKP yanına MHP ve BBP’yi alarak, “milli ve yerli” iddiası ile cumhur ittifakında rakiplerini milli ve yerli olmamakla suçluyor… Peki, AKP milli ve yerli mi?

Şimdi ortaya koyacağım yabancılaşan şirketlerimiz gösteriyor ki 16 yıllık iktidar dönemi boyunca AKP asla milli ve yerli olmadı, olamadı.

AKP milli ve yerli değil diyerek önce şu hatırlatmayı yapayım. 2002 yılında tek başına iktidar olan AKP’nin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan Tekel’in içki ve sigara fabrikalarının özelleştirilmesine kimlerin ilgi gösterdiğini, “İngiliz’i var, Japon’u var, İspanyol’u var’’ diye yanıtladı. Unakıtan işçilerin ve toplumun özelleştirmeye ve yabancılaştırmaya karşı çıktığını söyleyen gazetecilere, “Babalar gibi satarız” diye meydan okumuştu.

Evet, AKP 16 yıl boyunca Türkiye’nin ” milli ve yerli” firmalarını yabancılara “babalar gibi“ sattı.

Türkiye’nin en önemli şirketlerini yabancı ülkelere satan ve yabancı sermayenin Türkiye’nin kaymak, çok karlı şirketlerine “sınırsız” sahip olmalarını sağlayan AKP’nin 16 yıl boyunca yabancılaştırarak milli ve yerli olmadığını ortaya koyan satışları:

Türk Telekom, % 100 ”Milli ve Yerli” idi, Ürdün sermayesine satıldı, parası dahi alınamadı.

Telsim, % 100 ”Milli ve Yerli” idi, % 100 İngiliz şirketine satıldı.

TÜPRAŞ, % 100 ”Milli ve Yerli” idi, İn­gi­liz Shell- Koç ortaklığına satıldı.

PETKİM, % 100 ”Milli ve Yerli” idi, Azer So­ca­r’­a şirketine satıldı.

Tekel, % 100 ”Milli ve Yerli” idi, 6 adet si­ga­ra fab­ri­ka­sı İngiliz Bri­tish & Ame­ri­can To­bac­co’ya satıldı.

Di­gi­tur­k, % 100 ”Milli ve Yerli” idi, Katar şirketine satıldı.

Turkcell, % 100 ”Milli ve Yerli” idi, Finlandiya şirketi yarısına sahip oldu.

THY’­nin yüz­de 26’sı, PET­Kİ­M’­in yüz­de 25’i, Halk Ban­ka­sı’nın yüz­de 17’si, % 100 ”Milli ve Yerli” idi yabancılara pazarlandı.

BANKALARIMIZ YABANCILARIN KONTROLÜNDE

Garanti Bankası – İspanyol

QNB Finansbank – Katar

Denizbank – Rus

Yapı Kredi – İtalyan

Akbank – Amerikan

Şekerbank – Kazak

TEB – Fransız

Alternatif Bank – Katar

ING Bank – Hollanda

Odeabank – Lübnan

Burgan Bank – Kuveyt

AKP hükümetinin son 13 yıl­ında ya­ban­cı şir­ket­ler baş­ta ka­mu ku­ru­luş­la­rı ol­mak üze­re, finans­tan ener­ji­ye, sağ­lık­tan eği­ti­me, pe­ra­ken­de­den gı­da­ya ka­dar birçok sek­tör­de ağır­lı­ğı­nı ar­tır­dı.

Bankacılık sektörünün yüzde 50’si,

Sigortacılık sektörünün yüzde 70’i

İlaç pa­za­rın­ın yüz­de 70’i,

Akar­ya­kıt sek­tö­rün­ün­ yüz­de 65’i,

Do­ğal­gaz­ sektörünün yüz­de 15’i,

Elek­trik pi­ya­sa­sın­ın yüz­de 40’ı yabancıların elinde.

Türk malı % 100 milli ve yerli elektrik oto için “babayiğit” firmalar çalışırken,

Tofaş yerini Fiat’a bıraktı. Renault, Honda, Ford ve Hyundai’de yabancıların sahipliğinde araç üretiyor Türkiye’de.

AKP milli ve yerli değil. Belki yabancılaşan bir kısım şirketlerimizi unuttuk ama sonuç olarak görüyorsunuz ki bugün “milli ve yerli” kampanyası yürüten AKP ve ona yandaş olan MHP 16 yılın bilançosuna bakınca görülüyor ki asla “milli ve yerli” olmadı, olamadı.

Merhum Hasan Hüseyin Korkmazgil’in şu harika şiiri ile noktalayalım:

Vatan topraksa eğer

Ormansa nehirse madense vatan

İşçiyse köylüyse aydınsa vatan

Yani yapıp yaratmaksa her şeyi yeni baştan

Sevmeyi yeni baştan

Alkışı yeni baştan

Bir hesabı vardır bunun sorulur

Bir hesabı soracaklar bulunur

Akgün karagünden öcünü alır bir gün