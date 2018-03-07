Türkiye 2019’da yapılacak yerel, genel ve cumhurbaşkanı seçimine ittifak yasa tasarısı tartışmaları ile hazırlanıyor. AKP yanına MHP ve BBP’yi alarak, “milli ve yerli” iddiası ile cumhur ittifakında rakiplerini milli ve yerli olmamakla suçluyor… Peki, AKP milli ve yerli mi?
Şimdi ortaya koyacağım yabancılaşan şirketlerimiz gösteriyor ki 16 yıllık iktidar dönemi boyunca AKP asla milli ve yerli olmadı, olamadı.
AKP milli ve yerli değil diyerek önce şu hatırlatmayı yapayım. 2002 yılında tek başına iktidar olan AKP’nin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan Tekel’in içki ve sigara fabrikalarının özelleştirilmesine kimlerin ilgi gösterdiğini, “İngiliz’i var, Japon’u var, İspanyol’u var’’ diye yanıtladı. Unakıtan işçilerin ve toplumun özelleştirmeye ve yabancılaştırmaya karşı çıktığını söyleyen gazetecilere, “Babalar gibi satarız” diye meydan okumuştu.
Evet, AKP 16 yıl boyunca Türkiye’nin ” milli ve yerli” firmalarını yabancılara “babalar gibi“ sattı.
Türkiye’nin en önemli şirketlerini yabancı ülkelere satan ve yabancı sermayenin Türkiye’nin kaymak, çok karlı şirketlerine “sınırsız” sahip olmalarını sağlayan AKP’nin 16 yıl boyunca yabancılaştırarak milli ve yerli olmadığını ortaya koyan satışları:
Türk Telekom, % 100 ”Milli ve Yerli” idi, Ürdün sermayesine satıldı, parası dahi alınamadı.
Telsim, % 100 ”Milli ve Yerli” idi, % 100 İngiliz şirketine satıldı.
TÜPRAŞ, % 100 ”Milli ve Yerli” idi, İngiliz Shell- Koç ortaklığına satıldı.
PETKİM, % 100 ”Milli ve Yerli” idi, Azer Socar’a şirketine satıldı.
Tekel, % 100 ”Milli ve Yerli” idi, 6 adet sigara fabrikası İngiliz British & American Tobacco’ya satıldı.
Digiturk, % 100 ”Milli ve Yerli” idi, Katar şirketine satıldı.
Turkcell, % 100 ”Milli ve Yerli” idi, Finlandiya şirketi yarısına sahip oldu.
THY’nin yüzde 26’sı, PETKİM’in yüzde 25’i, Halk Bankası’nın yüzde 17’si, % 100 ”Milli ve Yerli” idi yabancılara pazarlandı.
BANKALARIMIZ YABANCILARIN KONTROLÜNDE
Garanti Bankası – İspanyol
QNB Finansbank – Katar
Denizbank – Rus
Yapı Kredi – İtalyan
Akbank – Amerikan
Şekerbank – Kazak
TEB – Fransız
Alternatif Bank – Katar
ING Bank – Hollanda
Odeabank – Lübnan
Burgan Bank – Kuveyt
AKP hükümetinin son 13 yılında yabancı şirketler başta kamu kuruluşları olmak üzere, finanstan enerjiye, sağlıktan eğitime, perakendeden gıdaya kadar birçok sektörde ağırlığını artırdı.
Bankacılık sektörünün yüzde 50’si,
Sigortacılık sektörünün yüzde 70’i
İlaç pazarının yüzde 70’i,
Akaryakıt sektörünün yüzde 65’i,
Doğalgaz sektörünün yüzde 15’i,
Elektrik piyasasının yüzde 40’ı yabancıların elinde.
Türk malı % 100 milli ve yerli elektrik oto için “babayiğit” firmalar çalışırken,
Tofaş yerini Fiat’a bıraktı. Renault, Honda, Ford ve Hyundai’de yabancıların sahipliğinde araç üretiyor Türkiye’de.
AKP milli ve yerli değil. Belki yabancılaşan bir kısım şirketlerimizi unuttuk ama sonuç olarak görüyorsunuz ki bugün “milli ve yerli” kampanyası yürüten AKP ve ona yandaş olan MHP 16 yılın bilançosuna bakınca görülüyor ki asla “milli ve yerli” olmadı, olamadı.
Merhum Hasan Hüseyin Korkmazgil’in şu harika şiiri ile noktalayalım: