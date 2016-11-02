AKP hazır değil ama MHP hazır..!

Türk siyasi tarihinde koalisyon hükümetleri dışında bir ilk yani AK Parti ile MHP arasında çok önemli bir siyasi işbirliği yaşanıyor. Şöyle ki; AK Parti Başkanlık ve idam cezası istiyordu ama neredeyse unutulmuştu. MHP bir anda önce Başkanlığa destek gündeme getirdi sonra da idama dünden hazır olduğunu açıkladı. Cumhuriyet Gazetesine operasyon yapılmasını da alkışladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarihinde çeşitli koalisyon hükümetlerinde yer aldı. Gerek merhum Alpaslan Türkeş gerekse Devlet Bahçeli Başbakan Yardımcılıkları yaptılar.

Son 14 yıldır tek başına hükümet olan AK Parti döneminde koalisyon söz konusu olmadı bu nedenle de CHP ve MHP gibi kitle partileri hükümet veya ortağı olamadılar.

CHP ve MHP Genel Başkanları hükümet olamamaları nedeniyle parti tabanlarından tepki gördüler.

CHP Kurultay yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden kazandı.

MHP’de ise Devlet Bahçeli parti tüzüğüne sığındı. Delegelerin topladığı ve yasal çoğunluğu sağlayan imzaları “yok” sayarak, “ seçimli kurultay tüzüğe göre 2018’de” dedi.

Ülkücü delegeler yargı kararı ile tüzük kurultayı topladı ve tüzüğün bu anti demokratik hükmünü değiştirdiler seçimli kurultay kararı aldılar.

Ancak devreye AK Parti desteği girdi ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu ile Yüksek Seçim Kurulu siyasi ve idari karar alarak seçimli Kurultay yapılmasını engellediler.

AKP’nin bu desteği ile koltuğunu koruyan Devlet Bahçeli’de vefa göstermeye karar verdi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra gündeme getirdiği Başkanlık neredeyse unutulmaya başlamıştı ki Bahçeli devreye girerek Başkanlığa destek vereceklerini açıkladı.

15 Temmuz sonrası gündeme ise idam cezasının yasalara tekrar konulması talebi geldi AKP tabanından.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Meclis’ten geçerse hemen onaylarım” diye mesaj verirken Başbakan Binali Yıldırım, “Meclis’te partilerle uyum içinde idamı gündeme getiririz” şeklinde mesajlar verdi.

İdam cezasının getirilmesinin Türkiye’yi uluslararası alanda ve Avrupa Birliğine tam üyelik konusunda zora düşüreceği vurgulanırken Bahçeli, “ AK Parti hazırsa, MHP dünden hazır getirin idam tasarısını Meclise” diye Başbakan Binali Yıldırım’ı dahi şaşırtan bir destek verdi.

Cumhuriyet Gazetesine yönelik savcılığın gözaltı kararları toplumun her kesiminde tepki yaratır, hükümet bile tarafsızlığını korurken Bahçeli bu kez de Cumhuriyet yazarlarının gözaltına alınmalarına destek verdi.

Özetle Türk siyasi hayatında bir ilk yaşanıyor. Meclis çoğunluğu olmasına karşın AK Parti’yi Meclis’te kayıtsız şartsız destekleyen MHP var.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...