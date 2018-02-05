CHP’nin yeni yönetimi partiyi daha yukarılara götürür mü, fazla ümidimiz yok. Nedeni basit; CHP iktidar olmak ve ülkeyi yönetmek istemiyor!

Kılıçdaroğlu’nun haftalık grup toplantılarındaki benzeri zenginleştirilmiş Kurultay konuşmasından geriye ne kaldı? Şöyle net bir mesaj, seçimlere, seçmenlere şimdiden slogan olacak bir iki çarpıcı cümle ortaya çıktı mı? Konuşmasının sonunda “şimdi…” diye başlayan cümleleri salonu coştursa da Kemal Bey “şimdi Atatürkçülük zamanıdır” veya şimdi “CHP iktidarı zamanıdır” demedi ya da atladı, unuttu.

En düşük oy alan parti de bile yalandan da olsa verilen “hedefimiz iktidar” mesajı koca CHP’de vurgulanmadı. Tamam, “adalet ve cesaret” teması iyi de; vatandaşın “ötekileştirilmelerden, yaşadığı haksızlıklardan, bürokraside karşılaştırdığı kayırmacılıklardan, bizdensin bizden değilsin anlayışından, kutsal değerlerine saldırılardan, yaşam tarzına müdahalelerden” kaynaklanan “öfkesi” de bu kurultayda karşılık bulamadı.

Bunu da bıraktık, üzerinde tepindiği Man Adaları para transferleri konusunun kapağı bile açılmadı. Dahası, beklerdik ki doğrudan hedefle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi eleştirilsin, analizlerle son üç dört yılda yaşananlarda CHP’nin konumu ve tutumu açıklık kazansın, yapılmadı. Suriye’ye ilişkin bir sözü cımbızla çekildi, kurultay söndü, gitti.

İktidara gelme mesajı vermeyen bir parti, nasıl alternatif olacak, kitleleri nasıl harekete geçirecek, nasıl yeni seçmen bulacak? Tepedekilerin niyeti yoksa alttakiler ne yapsın?

Şu da var, benzeri parti ve sivil toplum örgütlerinde, en sıradan dernek seçimlerinde bile yeniden seçilen başkan için “güven tazeledi” denir. Nedense Kılıçdaroğlu için bu tanıma hiçbir yerde rastlayamadık. Demek iktidar hedefi olmayınca güven de olmuyor.

Partinin TV’lere çıkan sözcülerinin açıklamaları CHP özeleştirisi ve kitlelerle barışma mesajlarıyla dolu. Arkadaş; bugüne kadar ne oldu da böyle bir barışma, kucaklaşma ihtiyacı olduğunu tespit ettiniz ya da yeni mi fark ettiniz bunları?

Yeni Parti Meclisine bakıyorsunuz, milletvekilliği adaylığını ve seçilme şansını yükseltmek için mücadele verildi ama isimlerin büyük çoğunluğu eskilerden. Hani teşkilat ve delegelerin yarısı gençleşmişti?

CHP bu kurultayla büyük fırsatları kaçırdı ve kendi seçmeni üzerinde bile soru işaretleri bıraktı. Bu gidişle AKP, CHP’nin daha çok ekmeğini yer.

ÇİFT HANELİ DEVAM

Yıllık ve aylık enflasyon oranları tahmin ettiğimiz gibi aylıkta yüzde bir, yıllıkta yüzde 10,5’un üzerinde geldi. Bunun alınan önlemlerle değil, geçen yılki rakamların hesaplanmasıyla olduğunu belirtelim.

Ocak ayı verileriyle enflasyonun düşme eğilimine girdiğini söylemek inandırıcı olmaz. Ev eşyası, sağlık, konut, gıda gibi ana harcama gruplarına bakıldığında aylık artışlar, ay genelinin iki katı. Oranları düşüren yüzde 6,2 gerileme ile ayakkabı ve giyim. Gıda ve ulaştırma harcamalarındaki artış devam ediyor.

Enflasyon, gelecek Şubat ve Mart aylarında gözle görülür bir düşüş olmazsa da küçük oynamalarla yerinde sayar. Sonrası bilinmiyor.