Akıl tutulması yaşıyoruz! Üst üste gelen terör saldırıları bitmek bilmiyor. Bu kez de bir provokatör çıktı, üstelik devletin resmi görevli polisi, gitti en kritik ülkenin Ankara büyükelçisini vurdu.

Hakikaten akıl tutulması yaşıyoruz!

Rus büyükelçisi korumayla gezmeyen biriymiş.

Bu bilindiğine göre Türk devleti niye koruyamıyor?

Böyle bir saldırı Türkiye’ye nasıl zarar verir bunun hesabı yapılmamış mı?

Aklın karekökü yok mu?

Bitmedi, Avrupa’da da saldırılar yapıldı.

Zürih, Berlin…

Almanya’nın başkenti Berlin’in kalbi sayılan tarihi Kilise’nin yakınındaki bir Noel pazarına dalan TIR gerçekten dehşet saçtı.

12 ölü ve onlarca yaralı var…

Bütün Alman televizyonları radikal İslamcıları anlatan programlar yaptılar. Teröristlerin hep Türkiye bağını anlattılar…

Ben sürekli dua ettim ki TIR şoförü Türk çıkmasın diye, bu nasıl bir psikolojiye sokmaktır bizleri?

Velhasıl hiçbir şey iyi değil Türkiye için şu günlerde!

Ve canım hiç konuşmak istemiyor güzel şeylerden bahsetmek bir lüks oldu artık. Durum böyleyken zaten başka şeyler yazmak abesle iştigal etmek olur.

Dolayısıyla sakin sakin oturup düşünmeye çalışıyorum, herkese de aynı şeyi tavsiye ederim.

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