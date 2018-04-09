Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Halkı’nın seçtiği Cumhurbaşkanı olarak hiçbir zaman çözüm perspektifini dışlayan bir tutum içinde olmadığını vurgulayarak, çözüme ulaşmak için iki tarafın da katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

“Kıbrıs sorununda artık bir yol ayrımında olduğumuz gerçeğini ifade etmiş olmamdan dolayı çeşitli eleştiriler yapılmakta olduğunu gözlemlemekteyim” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Geçmekte olan zamanın adanın bölünmüşlüğünü pekiştirdiğini ve çözüme ulaşmanın daha da zor hale geldiğini görmeyen bilmeyen kalmamıştır. Ne yazık ki Kıbrıs Türk tarafının çözüm için gösterdiği çok büyük çabanın gerekli karşılığı görmemesinden dolayı bu noktaya varılmıştır” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “16 Nisan tarihinde Sayın Anastasiadis ile yapacağımız görüşmenin öncesinde gördüğüm gidişat karşısındaki kaygılarımı ifade etmemden daha doğal bir şey olamaz. Kıbrıs Türk Halkı’nın seçtiği Cumhurbaşkanı olarak ben çözüm perspektifini dışlayan bir tutum içinde hiç olmadım.

Ama çözüme ulaşmak sadece Kıbrıs Türk tarafının gayretleri ile olacak bir iş değildir; Kıbrıs Rum tarafı ve tüm diğer ilgili tarafların da katkısını gerektirir. Kıbrıs Türk Halkı’nın barışçı, gerçekçi, mümkün ve makul olanın arayışı içinde ama haklarını da sonuna kadar savunan bir anlayışla yoluna devam edeceği kuşkusuzdur.”