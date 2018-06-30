Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te daha rahat bir trafik akışı ve konforlu bir sürüş keyfi için akıllı ulaşım sistemlerinden faydalanıyor.

Son teknoloji ulaşım projelerini Ankara’da hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Dalga’dan Loop Dedektörlere, Uyarmalı Trafik Sistemi’nden Merkezi Kavşak Kontrol Sistemi’ne kadar pek çok yeni teknolojiyi Başkent trafiğinde uyguluyor.

Bu sayede rahat bir trafik akışı başta olmak üzere yakıt tasarrufu, zaman tasarrufu ve ulaşım güvenliği sağlayan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Başkent trafiği için yürüttüğü ulaşım faaliyetlerini, teknolojik imkanlara göre güncellemeye ve uygulamaya devam ediyor.

105 KAVŞAKTA YEŞİL DALGA

Ulaşım Daire Başkanlığı, Başkent’in muhtelif cadde ve bulvarlarında trafik akışının iyileştirilmesine yönelik önemli bir çalışmaya daha imza atıyor.

Trafik akışını düzenli tutmak, yakıt ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla uygulanan akıllı ulaşım sistemlerinden biri olan “Yeşil Dalga Uygulaması” ile sürücüler, “Yeşil dalga” tabelasında yazan hızda yol almaları durumunda, o hat üzerinde bulunan tüm trafik lambalarından yeşil ışıkta geçebiliyor.

Başkent’in 21 arteri ve 105 kavşağında yeşil dalga uygulaması devam ederken Ulaşım Daire Başkanlığı, bu uygulamanın daha da genişletilmesi için çalışma yapıyor. Bülbülderesi, Halil Sezai Erkut, Silahtar Caddeleri ile Ahi Mesut ve Çubuk Ankara Bulvarı gibi ana arterlerde uygulanarak sürücülerin hız sınırlarına uymasının teşvik edildiği Yeşil Dalga sayesinde araçlar daha rahat ilerliyor.

BEKLEME SÜRESİ KISALIYOR

Başkent’teki 50 kavşak alanında monte edilen “Loop Dedektörler” aracılığıyla kırmızı ışıkta bekleme süresi en aza indirilerek, trafik akışının gereksiz yere kesilmesi önleniyor. Bir yandan yakıt ve zamandan tasarruf sağlanırken, diğer yandan da yaya ve sürücü psikolojisini olumsuz etkileyen uzun süreli beklemeler ortadan kalkmış oluyor.

Loop Dedektör monte edilmiş kavşaklardan 16’sında yarı trafik uyarmalı (yarı adaptif), 28’sinde tam trafik uyarmalı (tam adaptif), 6’sında ise dinamik çalışma şekli uygulanıyor. Bu sayede de dedektör yerleştirilmiş yönden araç gelmediği sürece kavşağın yapısına göre diğer yönlere sırayla geçiş izni verilebiliyor.

Tam trafik uyarmalı sistem sayesinde de yaya butonlarından talep gelmediği ve dedektör yerleştirilmiş yan yollarda araç varlığı algılanmadığı sürece ana yönlerden seyreden araçlara devamlı yeşil ışık yanarak, kesintisiz bir ulaşım sağlanabiliyor.

DİNAMİK KAVŞAK

Ankara’da 4 kavşakta uygulanan Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi (DKKS) ile kavşaktaki mevcut araç yoğunluğuna göre sinyal süreleri optimize edilerek, anlık trafik yoğunluğuna göre sinyal süreleri belirlenebiliyor.

Bu sistem, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki kavşaklar ile Beşevler Kavşağı’nda uygulanıyor.

24 SAAT SİNYALİZE KONTROLÜ

Başkent’teki 864 sinyalize (trafik lambası) kavşağın 545’inde bulunan sistemle, sinyalizasyonlarda meydana gelen herhangi bir arıza anında Trafik Kontrol Merkezi’ne iletilerek, müdahalede bulunuluyor.

Bu sistem sayesinde Başkent’in dört bir tarafındaki sinyalizasyonlardaki, şebeke arızaları haricindeki her türlü arızalar da gideriliyor. Sisteme bağlı olmayan sinyalizasyonlar ise gezici ekiplerce kontrol edilerek, arızalara anında müdahale ediliyor.

TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bir diğer teknolojik uygulama da trafik yoğunluk haritasının akıllı telefonlarda da kullanılabilmesi.

Akıllı telefonlardan “ABB Trafik” aplikasyonunu yükleyen vatandaşlar, anlık olarak Başkent yollarındaki trafik akışını izleyebiliyorlar. Yol kapatmalarından trafik yoğunluğuna kadar pek çok bilgi anlık olarak takipçilere aktarılıyor.

DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMİ

Başkent’in 60 noktasında bulunan LED ekranlarla, sürücüler hem önceden uyarılıyor hem de trafik durumuna göre yönlendirmeleri yapılıyor.

Ankara’da “Bluetooth Sensör” trafik sayımları ile seyahat süreleri bilgilendirmeleri bu ekranlardan vatandaşların bilgisine sunuluyor. “Smart Sensörler” ile de arter üzerinde araç sayılarına ilişkin sayım ve sınıflandırma yapılarak, Bluetooth Sensörleriyle elde edilen iki nokta arası seyahat süresi bilgilendirmeleri ise bu ekranlardan vatandaşlara iletiliyor.