Akıllı telefonlar uyku düzenini olumsuz etkiliyor

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uyku Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent Çiftçi, akıllı telefonlar uyku düzenini olumsuz etkilediğini söyledi.

Prof. Dr. Bülent Çiftçi, akıllı telefonlar için ekranlarının güneş ışığına benzer mavi bir ışık yaydığını ve ekrana bakanların gözlerinden giren mavi ışığın, beynin uyku hormonu melatonini salgılamasını engellediğini söyledi.

Prof. Dr. Çiftçi, melatonin hormonunun, uyku ve uyanıklık ritmini düzenleyen bir hormon olduğunu belirterek,

“Aydınlıkta uyanık kalmamızı, karanlık olunca da uyumamızı sağlıyor. Akıllı telefon ekranlarından gelen bu mavi ışık, beyinde sanki güneş ışığı gibi algılanıyor ve melatonin hormonu salgılanmıyor. Dolayısıyla da akıllı telefonlara çok bakanların uykuları gelmiyor. Normal ritme göre uyuma saatleri 1-2 saat, bazen daha fazla öteleniyor. Akıllı telefonun yanı sıra bilgisayar ekranları ve tablet gibi, bunların hepsini akıllı telefon grubunun içerisine koymak gerekir, akıllı telefonları planladığımız uyku saatinden 2 saat kadar önce bırakmak ve hayatımızdan çıkarmakta fayda var”

dedi.

‘ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINI ENGELLİYOR’

Akıllı telefon ve tabletleri, daha çok gençlerin kullandığına ve güne yorgun başladıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Çiftçi,

“Uyku saatlerinde akıllı telefon gibi cihazları kullanan gençlerimiz az uyudukları için güne yorgun ve dinlenmemiş olarak başlıyor. Öğrenciler daha verimsiz okul dönemi yaşıyorlar ve dersleri daha başarılı bir şekilde takip etmediklerini gözlemliyoruz”

diye konuştu.

‘UYKU SÜRESİ KISALIYOR’

Akıllı telefonların hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirten Prof. Dr. Çiftçi, şunları kaydetti: