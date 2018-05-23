Hani “İnsan soyu, yeryüzündeki canlıların en gelişmişi ve en akıllısıdır” diye bir laf var ya… İşte o lafın sadece “boş bir şişinmeden” ibaret olduğu ortaya çıktı…

Yeni bir bilimsel araştırmaya göre; bugün dünyada 7,6 milyar insan yaşıyor ve yeryüzünde yaşayan bütün canlıların yüzde 0,01’ini oluşturuyor. Ancak buna karşın ortaya çıktığı ilk günden beri insan soyu, gezegendeki vahşi hayvanların yüzde 83’ünü, bitkilerin ise yarısını yok etmeyi becermiş…

‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre insanlar, yeryüzünün sanılandan çok daha küçük bir kısmını oluşturmasına rağmen başka canlıları öldürerek yaşıyor…

Araştırmaya göre, bakteriler dünyadaki biyokütle’nin yüzde 13’ünü oluşturuyor… Bitkiler ise yüzde 82 ile en kalabalık grup… Böcekler, mantarlar, balıklar ve diğer bütün canlılar ise biyokütle’nin sadece yüzde 5’ini oluşturuyor…

Okyanuslardaki yaşam da gezegendeki biyokütle’nin yüzde 1’ini civarında…

Bazı bilim insanları, yeryüzünün içinde bulunduğu süreci “Anthropocene” yani ^”İnsan Çağı” olarak tanımlıyordu… Bu son araştırmada da bu tanımın izleri çıkıyor karşımıza…

Kümes hayvanlarının dünyadaki bütün kuşların 70’ini, oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Memelilerde ise durum daha da çarpıcı… Yüzde 36’sı insan, yüzde 4’ü ise vahşi memeliler… Geri kalanı ise insanların beslenmek için kullandıkları…

Araştırmanın başında bulunan Prof. Ron Milo, “Kızlarımla yapboz yaptığımda genelde bir filin yanında zürafa, onun yanında da gergedan olur. Eğer dünyada olan bitenin daha gerçekçi bir tablosunu vermek gerekirse, bir ineğin yanında bir inek, onun yanında da bir tavuk olması daha uygun olur.” diyor…

7,6 milyarlık insan nüfusu, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların yüzde 0,01’ini oluşturmasına rağmen “doymak bilmemesi nedeniyle” her gün biraz daha yok edici” olmak yolunda ve son sürat ilerliyor…

Yerkürenin şimdiye kadar acımasızca sömürdüğü kaynakları “durmadan artan insan sayısı nedeniyle” yetmemeye başlamış durumda…

Bu nedenle çareyi “sayıyı azalmakta” bulanlar var ve bunlar ikiye ayrılıyor…

Bir kısmı hedefe ulaşmanın en kısa yolunun, “nükleer silahların da kullanılacağı bir dünya savaşı” başlatmaktan geçtiğine inanmış…

Diğerleri ise bunun yerküreyi yaşanamaz bir hale getireceğini hesaplayıp, insan sayısını bölgesel savaşlarla azaltmanın daha iyi olacağı görüşünde…

Dünyada olup bitenlere bakıp “geleceğinin nasıl olacağını” düşünenler, haklı olarak karamsar oluyor…

Çünkü sorun sadece “fizîken beslenebilmek için gıda bulmak” değil…

Asıl büyük tehlike “doymak bilmez hırsların esiri olanların” kendilerini beslemek için neler yapabileceklerini bilememek…

Sırf bu yüzden “batsın bu dünya” diyenlerin sayısı giderek artıyor..!