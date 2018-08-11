İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Göz Hastalıkları Uzmanı Ali Ofluoğlu, “Katarakt cerrahisi uygulanan hastaların yanı sıra görme yeteneğinde azalma meydana gelen hastalarda; işlevini yitirdiği için alınan göz merceğinin yerine yerleştirilen akıllı lensler, kusursuz görüş imkânı sağlıyor” dedi.

Katarakt gibi çeşitli nedenlerle insanların görme yeteneğinde azalmaya yol açan sağlık problemlerinin gelişen tıp teknolojileri sayesinde kolayca çözümlenebileceğini söyleyen Dr. Ofluoğlu, akıllı lensler hakkın bilgi verdi. Op. Dr. Ofluoğlu, “İlerleyen yaşla beraber deforme olan kendi göz merceğimizin yerine yerleştirilen yapay akıllı lensler yakın, orta ve uzak görüşü mükemmel hale getiriyor” diye konuştu.

İlerleyen yaşla birlikte gözün içindeki doğal lensin esnekliğini kaybettiğini ve zamanla katarakt oluştuğunu belirten Dr. Ofluoğlu, doğal göz içi lenslerimizin akılı lenslerle değiştirilerek bu sorunun kolayca çözüldüğünü ifade etti.

“AKILLI LENSLER KİŞİYE HER MESAFEDE NET GÖRÜŞ KAZANDIRIYOR”

Akıllı lenslerin kişiye her mesafede net görüş kazandırdığını söyleyen Op. Dr. Ofluoğlu, “İlerleyen yaşla beraber gözün içindeki doğal lens önce esnekliğini kaybeder, artık yakına bakarken şekil değiştiremez ve yakına odaklanamaz, daha ileriki yaşlarda da saydamlığını kaybeder ve katarakt oluşur. Yaşla beraber esneme özelliğini kaybeden kendi doğal göz içi lensimiz, yenisi ile değiştirilebilir bir lenstir. Deforme olan doğal lensimizin yerine akıllı lens adı verilen yapay bir lens konulur. Tıptaki adıyla Multifokal Lens adı verilen akıllı lensler artık hem uzağa, hem ara mesafeye hem de yakına odaklanabilir ve kişiye her mesafede net bir görüş kazandırır. Akıllı lens takılan hastada göz numarası bir daha hiç ilerlemez ve bu gözde bir daha katarakt oluşamaz” dedi.

“OPERASYON ÇOK KISA SÜRÜYOR”

Akıllı lens operasyonunun kısa sürdüğünü ve hastaların çabuk iyileştiğini kaydeden Op. Dr. Ali Ofluoğlu şöyle devam etti:

“Her bir göz ayrı günlerde yaklaşık 10 dakika süren bir işleme tabi tutulur. Genel anestezi yerine gözler göz damlası ile uyuşturulur. Katarakt cerrahisinde en sık kullanılan yöntem FAKO yöntemidir. Fako yönteminde göz içine 2,2 mm’lik kesiden girilir. Katarakt gelişmiş göz içi merceği ultrasonik ses dalgaları yayan bir cihazla göz içinde parçalanarak emilir. Yapay, katlanabilir bir lens göz içine yerleştirilir. Kesi küçük olduğundan dikiş atılmaz, hasta aynı gün taburcu olur. Ameliyat sonrası göz bandajlanır, hasta evine gider, bir gece göz bantlı kalır ve ertesi gün gözden bandaj alınır. Hasta aynı gün görmeye başlar. Birkaç gün içinde diğer göze de aynı işlemler uygulanır.”

“AKILLI LENSTE HASTA SEÇİMİ ÖNEMLİ”

Op. Dr. Ofluoğlu akıllı lens uygulamasında hasta seçiminin önemli olduğunu vurgulayarak, kimlere uygulanabileceğini şöyle anlattı:

“Akıllı lensler 55 yaşını geçmiş, uzakta veya yakında ya da her ikisinde görme sorunu yaşayan ve gözlüklerinden ömür boyu kurtulmak isteyen herkese uygulanabilir. Akıllı lens takılan her göz kendi başına hem uzağı, hem yakını görebilecektir. Numara artık ömür boyu ilerlemeyecektir ve gözde bir daha hiç katarakt gelişmeyecektir.Daha önce göz lazer operasyonu geçirmiş kişiler de, eğer göz içi lenslerindeki deformasyon nedeniyle görme azalması, uzağı veya yakını görememe sorunu yaşıyorlarsa akıllı lens ile düzeltilebilirler. Eğer kişide katarakt varsa ve katarakt ameliyatından sonra hem uzağı hem de yakını gözlüksüz görmek istiyorsa yine akıllı lens ilk seçenektir.”

BU KİŞİLERE UYGULANMIYOR

Op. Dr. Ali Ofluoğlu; diyabet nedeniyle göz içinde kanama veya sarı noktada ödem olanlara, sarı nokta hastalığı nedeniyle görme merkezinde ödem veya kanama olanlara, glokom nedeniyle ileri düzeyde optik sinir hasarı bulunanlara ve yüzde 50’nin üzerinde göz tembelliği bulunanlara akılı lens uygulamasının yapılmadığını sözlerine ekledi.