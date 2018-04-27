Çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) tarafından düzenlenen “Akıl Oyunları Turnuvası”nın sekizincisi heyecanlı bir rekabete sahne olurken, dereceye girenlere ödüllerini Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak verdi.

Mevlana Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen final müsabakalarını Başkan Mustafa Ak’ın yanı sıra çok sayıda öğrenci velisi de izledi. 9 KEDEM şubesinden 81 öğrenci mangala, Türk daması ve satranç kategorilerinde yarıştı. 4. ve 8. sınıfların katılımıyla üç kişilik takımlar halinde yarışan öğrenciler arasından mangala oyununda birinci Aktepe KEDEM, ikinci Yükseltepe KEDEM, üçüncü de Çaldıran KEDEM oldu. Satrançta birinci Tepebaşı KEDEM, ikinci Mevlana KEDEM, üçüncü Aktepe KEDEM, Türk damasında ise birinci Yükseltepe KEDEM, ikinci Mevlana KEDEM, üçüncü ise Tepebaşı KEDEM oldu. Dereceye giren takım öğrencilerine madalyalarını takıp, kupalarını veren Başkan Ak aynı zamanda akıl oyunları seti de hediye etti.

ÖNEMLİ OLAN YARIŞMA CESARETİNİ GÖSTERMEK

Turnuvada yarışan bütün öğrencileri tebrik eden Mustafa Ak, “Yarışmanın içerisinde yer almak büyük bir cesaret örneğidir. Bu yarışmalara katılmak sizlerin özgüvenini yükseltir ve sizleri hayata daha iyi hazırlar. Bizler sizlerin iyi yetişmesini, vatanına milletine hayırlı evlatlar olmasını arzu ediyoruz. Yarışmada dereceye girenler de, girmeyenler de bizlerin gönlünde birincidir. Önemli olan katılıp bu heyecanı yaşamaktır.” dedi. Program, Başkan Ak ve turnuvaya katılan öğrencilerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.​