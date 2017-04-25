Tarih tekerrür eder diyenlere lafım yok,

Ben” hata tekerrür eder” diyenlerdenim,

Binlerce yıllık tarih yolculuğumuzda,

Her yüz yılda bir, hataları tekerrür

ettirmek,

Ahlaksızlığın ve Akılsızlığın nişanesi değil de nedir,

Yağmur duasına çıkan halkımız için,

Ahlak ve Akıl duasına çıkmak gerekmez mi,

Duayla, ahlak ve akıl bulunur mu demeyin,

Ahlak ve Aklı aramanın önemini vurguluyorum,

Kardeşin kardeşe, husumeti oluşmuşsa,

Evin içindekiler, tapu derdine düşmüşse,

Kutsallar, kavga sebebi haline gelmişse,

Evin penceresi, kapısı kevgire

dönmüşse,

Hazineye el uzatılmış, yağma düzeni kurulmuşsa,

Acı, keder, sevinç ortaklığı kalmamışsa,

Dost düşman karıştırılmışsa,

Zamanın ruhu kavranmamışsa,

Bilim, ilim, ekonomi, teknoloji

unutulmuşsa,

Ahlak ve Akıl aranmaz da ne aranır,

Onaltı devlet kurduk ve yıktık,

Kurduğunu yıkan, ahlaklı ve akıllı

olabilir mi,

Kurarken ahlak ve akıl sahibi olanlar,

Neden ahlakı ve aklı kaybedip yıkarlar,

Dedik ya tarih tekerrür etmez, hata tekerrür eder,

Hatalarından ders alamayanlar, yıkmaya devam eder,

Yıkmaktan övünenlere sözüm yok,

Kurmak için çırpınanlara, ahlak ve akıl gerekir…

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