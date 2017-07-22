Süper Lig’de 5 sezondur tüm iç saha maçlarını Manisa’da oynayan Akhisar Belediyespor’un deplasman çilesine son verecek Spor Toto Akhisar Stadı’nın yapımı tüm hızıyla sürüyor.

13 bin kişilik tesiste ikinci aydınlatma kulesinin de monrtajı yapılırken, Proje Müdürü Rehber Aşan, Akhisar stadı’nı 7’nci haftada iç sahada oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi. Tesiste incelemelerde bulunan Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Akhisar Şubesi yöneticilerinin sorularını yanıtlayan Rehber Aşan, her şeyin planladığı şekilde yürüdüğünü söyledi.

Çok geniş bir teknik ekip ve personelle çalıştıklarını dile getiren Aşan, zeminin çim serilecek duruma geldiğini ve çim siparişinin de verildiğini belirterek, “4 ışıklandırma kulesinin ikisinin montajı bitti. Hemen diğer ikisine başlayacağız. Kulüp yönetimi ile Passolig konusunda girişim yaptık. Stat hazır olduğunda Passolig sistemi de monte edilecek. Sonuçta Akhisar modern ve şık bir stada kavuşmuş olacak” dedi. TÜRFAD Akhisar Şube Başkanı Hüsnü Kahraman da tesisin yeni sezona yetişeceğine inandıklarını belirterek Belediye Başkanı Salih Hızlı ve tüm yöneticilere teşükkür etti.