2013 yılında Mamak’ta eğitim öğretim hayatına başlayan Ali Gültekin Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi özel öğrencileri ve öğretmenleri, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Başta engelliler olmak üzere tüm Mamaklılar için önemli sosyal projelere destek verdiklerini ifade eden Akgül, “Engelli bireyler bütün toplumun evlatlarıdır. Yakın zamana kadar bu bireylerin farkında bile değildik. Eğitimden sosyal hayata kadar birçok konuda yapılan düzenlemelerle birlikte hem engeller kaldırılıyor hem de engelli bireylerin neler yapabileceği gözler önüne seriliyor” dedi.