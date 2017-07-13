Tüm yurtta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları doğrultusunda, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ilçede bulunan 15 Temmuz Gazileri’ni ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde Akgül, o gece yaşananları birinci ağızdan bir kez daha dinledi.

O gece Çanakkale ruhunu gördüm

Akgül ilk olarak Antep’te görev esnasında sağ bacağından yaralanarak gazi olan polis memuru Aladdin Korkmaz’ı ziyaret ederek başladı. Korkmaz o gece yaşadıklarını şöyle özetledi; “ O gece Çanakkale ruhunu gördüm. Vurulup düşen bir vatandaşın yerini hemen bir başka vatandaş tıpkı Çanakkale’deki gibi devralıyordu” dedi.

Bu gün olsa yine aynı kararlılıkta olurdum

Akgül’ün ziyaret ettiği bir diğer darbe gazisi de Terörle Mücadele’de Polis Memuru olan Salih Aydemir oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü önündeki çatışmalarda gazi olan Aydemir iki bacağına isabet eden mermi ve şarapnel parçalarıyla yaralandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Aydemir: “Bu gün olsa yine hainlerin önüne aynı kararlılıkla dikilirim” dedi.

Dünyaya demokrasi dersi verdik

Akgül son olarak Başak Mahalle’sinde ikamet eden darbe gazisi Satılmış Kerman’ı ziyaret etti. Kızılay’da askerin başına silahla vurmasıyla beyin felci geçiren ve görme kaybı yaşayan Gazi Kerman; “Bu vatan topraklarında yaşayan her Türk vatandaşı zor zamanlarda birlik olmayı başarmıştır. Bu birliğin bozulmaması için kimimiz canımızı verdi. Kimimizde gazi oldu” dedi. Gazilerin sağlık durumlarıyla yakından ilgilenen Akgül: “O gün vatandaşlarımız adeta bir destan yazarak tüm dünyaya bir demokrasi dersi verdi” dedi. Akgül’e, ziyaretlerde AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer eşlik etti.