Akgül öğretmenlere konuk oldu

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Mamak’ta bulunan çeşitli okulları ziyaret ederek öğretmenlere konuk oldu.

Akgül ilk olarak Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’le birlikte Şahapgürler Mahallesi’nde hizmet veren Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Öğretmenler odasına konuk olan Akgül tek tek bütün öğretmenlerle tokalaşarak, eğitimcilerin bu özel gününü kutladı.

Koyu bir sohbetin gerçekleştiği ziyarette öğretmenlerin sorunlarını dinleyen Akgül, “Sizler gelecek kuşakları yetiştiren, yarınlarımızı şekillendiren eğitimcilersiniz.

İnsan yetiştirmek gibi çok kutsal bir iş yapıyorsunuz aynı zamanda. Ülke olarak zor bir zamandan geçtiğimiz bu günlerde bir kez daha anlıyoruz ki bizler güçlü olmak zorundayız. İşte güçlü bir milletin ve devletin yolu da sizlerden geçiyor” dedi.

Öğrencilerle ve öğretmenlerle voleybol oynadı

Ali Anili Erdem Anadolu Lisesi ziyaretinin ardından Küçük Kayaş Mahallesi’nde hizmet veren Nahit Menteşe Anadolu Lisesi’ne geçen Akgül burada da öğretmenler odasına konuk oldu.

Ziyaret öncesi okul bahçesinde voleybol oynayan öğrencilerin davetini kırmayan Akgül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney öğrencilerle birlikte voleybol oynadı.

Okul Müdürü Ahmet Dal’dan bilgi alan Akgül, “Bu özel günde birde müjde vermek isterim. Özellikle öğrencilere yönelik yaptığımız Planetaryum Kulemiz çok yakında hizmete girecek. Bunların dışında yine eğitime yönelik çeşitli müze projelerimizin de çalışmaları devam ediyor” dedi.

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