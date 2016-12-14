Akgül makamında minikleri ağırladı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Belediyesi Anaokulu’nun minik öğrencilerini misafir etti.

Okul Müdürü Ayşe Sülün ve öğretmenlerin de katıldığı ziyarette minikler Akgül’e kendi yaptıkları kuş yuvasını hediye etti.

Akgül’ün makamında bulunan akvaryumla da yakından ilgilenen meraklı öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi. Çalışmaları hakkında Akgül’e bilgi veren Okul Müdürü Ayşe Sülün, “Başkanım öğrencilerimiz ve aileleriyle birlikte 170 adet kuş yuvası yaptık.

Bu kuş yuvalarını Mamak’ta bulunan resmi kurum, kuruluş ve okullara dağıtacağız” dedi.

Gelecek için her zaman Mamaklı öğrencilerin ve eğitimcilerin yanında olduğunu dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamaklı öğrencilerimizin en güzel şekilde eğitim alması için her türlü desteği sağlıyoruz” dedi.

Başkent’ten e-twinnig’de proje oluşturan tek okul

AB tarafından geliştirilen “e öğrenme” platformu olan “e-twinnig” üzerinden Başkent’te proje geliştiren tek okul olan Mamak Belediyesi Anaokulu, 7 ilde bulunan okullarla birlikte çocuklara hayvan sevgisini aşılıyor.

Proje çalışmaları hakkında da Akgül’e bilgi veren okul müdürü Ayşe Sülün, “Geliştirdiğimiz projemizin ismi ‘aman kedi yemesin seni’. Bu proje ile çocuklara hayvan sevgisini, hayırseverlik ve iyilik duyguları aşılıyoruz” dedi.

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