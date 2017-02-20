Akgül esnafın sorunlarını dinleyecek

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ak Parti Mamak İlçe Esnaf Komisyonu’nu makamında ağırladı.

Ak Parti Mamak İlçe Esnaf Komisyonu Başkanı Ali Okumuş ile birlikte Akgül’ü ziyaret eden komisyon üyeleri çalışmaları hakkında Akgül’e bilgi verdi.

Esnafın her zaman yanında olduğunu dile getiren Akgül, “Önümüzdeki günlerde Mamaklı esnafımızla bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyeceğiz” dedi.

Komisyon Başkanı Ali Okumuş, “Farklı meslek guruplarından bir araya gelen arkadaşlarla birlikte komisyonumuz faaliyetlerine devam ediyor.

Düzenli olarak toplanarak sektör içerisinde yaşanan durumları istişare ediyoruz. Mamak’ta hizmet veren bütün esnaf kardeşlerimize yönelik çalışma yapıyoruz.

KOSGEB ile birlikte bir takım çalışmalara da imza atıyoruz. Yine KOSGEB tarafından yürütülen çalışmaların esnafımıza iletilmesi konusunda da çalışmalarımız oluyor” dedi.

Önümüzdeki günlerde esnafımızla buluşmalarımız olacak

Belediyeciliğinde bir yönüyle esnaflığa benzediğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Belediyelerde tıpkı esnaf gibi kendi ayakları üzerinde durmak zorunda.

Bizler göreve geldikten sonra esnafımızı hep kucaklayıcı şekilde hareket ettik.

Esnafımızla daha güçlü bir şekilde iletişim kurmak istiyoruz.

Önümüzdeki günlerde bir program çerçevesinde Mamak’ta hizmet veren esnaf kardeşlerimizle bir araya gelerek sorunlarını dinleyeceğiz” dedi.

Esnaf komisyonu daha güçlü evet için çalışacak

Referandumunda konuşulduğu ziyarette Esnaf Komisyonu Başkanı Ali Okumuş, “Başkanım siyasi istikrarı yada istikrarsızlığı en fazla ekonomi dünyası yani esnaflar hissediyor.

Bizler ülkemizde yakalanan bu istikrarlı havanın devamı için referandumda doğal olarak ‘Evet’ diyeceğiz ve daha güçlü bir evet için tüm komisyon üyelerimizle birlikte çalışacağız” dedi.

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