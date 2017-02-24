Akgül Ekin Mahallesi Aile Merkezi’ni inceledi

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ekin Mahallesi’nde inşaatı devam eden Aile Merkezi’nin inşaatını gezerek proje sorumlularından bilgi aldı.

Toplam 2 bin 250 metrekarelik kapalı alana sahip aile merkezi inşaatında planları üzerinde de incelemelerde bulunan Akgül, “Hizmete başlayan bütün aile merkezlerimiz şu anda tam kapasiteli olarak hizmet veriyor.

Bizlerde bu merkezlerin sayılarını artırıyoruz. Yapımı büyük bir hızla devam eden Ekin Aile Merkezimiz tamamlandığı zaman mahalle sakinlerine çeşitli kurslarla, organizasyonlarla hizmet edecek” dedi. 3 kattan oluşan aile merkezi en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Proje gezisinde Akgül’e Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri eşlik etti.

Son derece kapsamlı olarak tasarlandı

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri inşaatlarını son derece fonksiyonel olarak tasarlıyor. Ekin Mahallesi Aile Merkezi hem mimari özellikleri hem de tasarımıyla ön plana çıkıyor.

Aile merkezinin her katında farklı bir etkinlik alanı bulunacak. Merkezin ilk katında biçki dikiş odası, el sanatları merkezi, bilgisayar odası ile spor salonu, soyunma odaları ve duşların yer alması planlanırken, ikinci katında derslikler bulunuyor. Aile merkezinin çatı katında ise 60 kişilik seminer salonu ile yabancı dil ve internet odaları bulunacak.

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