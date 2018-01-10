Akdeniz Üniversitesi’nde 104 ülkeden 2 bin üniversiteli

TÜRKİYE’nin turizm başkenti Antalya, son yıllarda eğitim turizmiyle de öne çıkıyor. Kentteki üniversiteleri dünyanın birçok ülkesinden öğrenciler, tercih ediyor. Bu yıl, ilk defa ‘dünyanın en iyi 1000 üniversitesi’ listesine giren Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ), 104 ülkeden 2 bin 81 öğrenci bulunuyor.

Antalya’da ‘deniz- kum- güneş’ turizminin yanı sıra golf, spor, kongre ve doğa gibi alternatif turizm çeşitliliğine son yıllarda eğitim turizmi de eklendi. Kentte Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden ailelerin çocuklarının eğitim görebildiği yabancı okul statüsünde 2 Rus okulu faaliyet gösteriyor. Antalya, son yıllarda üniversite eğitimiyle de dünyanın birçok ülkesinin ilgisini çekmeye başladı. Bu noktada dünyanın dört bir yanından öğrenci, eğitim için AÜ’yü tercih ediyor.

DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS İÇİN GELİYORLAR

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, en önemli hedeflerinden birinin uluslararası üniversite haline gelmek olduğunu söyledi. Ünal, bu yıl itibarıyla 2 bin 81 yabancı öğrenci sayısına ulaştıklarını açıkladı. Prof. Dr. Ünal, yabancı öğrenciler içinde yüksek lisans ve doktorada da AÜ’nün tercih edilmesinin önemli gösterge olduğunu kaydetti. Ünal, 2 bin 18 yabancı öğrencinin 218’inin ön lisans, 1462’sinin lisans, 306’sının yüksek lisans, 95’inin de doktora öğrencisi olduğunu belirtti.

‘Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyet Araştırması’nda, öğrencilerin memnuniyeti açısından AÜ’nün 5’inci sırada olduğunu kaydeden Ünal, “Bu da bizim için tercih açısından önemli bir kriter. Üniversitemizdeki yabancı öğrenciler, 104 ülkeden. Daha çok Türki cumhuriyetler, Türk toplulukların fazla olduğu ya da Müslüman ülkelerden. Hemen hemen dünyanın her ülkesinden öğrencimiz var” dedi.

8 ÜLKEDE 6 DİLDE SINAV

Uluslararası öğrencilerin sınav yapılarak, alındığını anlatan Prof. Dr. Ünal, “Bize her başvuran öğrenciyi almıyoruz. 8 farklı ülkedeki 16 merkezde geçerli 6 dilde sınav düzenledik. Bu sınavlar Türkçe, İngilizce ve yaygın kullanılan diğer dillerde yapıldı” diye konuştu.

Ünal, ayrıca AÜ’de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için Türkiye’de Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ile Van’da, İran, Kazakistan, Suudi Arabistan, Afganistan, Almanya, Avusturya ve Azerbaycan’da sınavlar yapıldığını söyledi.

MEMNUNİYETTE 5’İNCİ SIRADA

AÜ Uluslararası Öğrenci Sınavı’nın 2016- 2017 yılları puanlarına göre, 1415 öğrencinin lisans ve 506 öğrencinin ön lisans programlarına kayıt yaptırdığını belirten Prof. Dr. Ünal, yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği akademik birimlerin sırasıyla Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi olduğunu söyledi. Bu yılın sınavının ise 12 Mayıs’ta, 22 ülke ve 35 merkezde yapılmasının planlandığını aktaran Ünal, geçen yıl yabancı öğrenci sayısını artıran birkaç üniversiteden biri olduklarını vurguladı.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI’NDA İLK SIRADA

Prof. Dr. Ünal, AÜ’nün uluslararası misafir öğrenci ve öğretim elemanlarının belli periyotlarda geldiği Mevlana Değişim Programı’nda da 30 akademik birimde, 29 farklı ülkeyle toplam 88 değişim programı uyguladığını dile getirdi. AÜ’nün, Türkiye’de Mevlana Değişim Protokolü’ne en fazla sahip üniversite olduğunu da kaydeden Ünal, “Mevlana Değişim Programı’nın bir parçası da proje tabanlı Mevlana Değişim Programı. YÖK tarafından geçen yıl uygulamaya konuldu. Üniversitemiz geçen yıl 3 yıl projeyle, burada en çok proje alan üniversite oldu. Bu yıl da iki projemiz bu programa kabul edildi” dedi.

DÜNYANIN EN İYİ 1000 ÜNİVERSİTESİ ARASINDA

Erasmus programı kapsamında, geçen yıl 286 yabancı öğrenci hareketliliği yaşandığını belirten Prof. Dr. Ünal, “Erasmus, en eski öğrenci ve öğretim elamanı değişim programı ve üniversite olarak en hassas şekilde uygulamaya devam ediyoruz. 2017- 2018’de Rusya, Moldova, Kazakistan, Sırbistan, Brezilya ve Sri Lanka ile hareketlilik konusunda projeler yaptık. Toplam 128 bin euro bütçeyle projelerimiz devam ediyor. Üniversitemiz, tarihinde ilk defa dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 1000 arasına girdi. Bu bizim için çok önemli bir kriter. Tabi ki dünyada en çok kabul edilen ya da bu konuda kriter istendiğinde ilk 500 üniversite sıralanır. Ama biz ilk defa bu yıl ilk 1000 üniversite arasına 801’inci sıradaydık. Önümüzdeki yıllarda da ilk 500 üniversite arasına kolaylıkla gireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

HANGİ ÜLKELERDEN ÖĞRENCİ VAR?

Öte yandan Akdeniz Üniversitesi’nde en fazla yabancı öğrencinin, 582 kişiyle Azerbaycan’dan olduğu belirtildi. Üniversitede, ayrıca Avustralya’dan Norveç’e, Rusya’dan ABD’ye, Danimarka’dan İtalya’ya dünyanın birçok ülkesinden öğrenci bulunuyor. Sırasıyla diğer ülkeler ise şöyle:

“Suriye 97, Kazakistan 94, Afganistan 90, Senegal 85, İran 78, Türkmenistan 55, Almanya 54, Kırgızistan 46, Bulgaristan 33, Özbekistan 29, Çin 28, Ukrayna 23, Somali 22, Sri Lanka 22, Irak 19, Moldova 18, Kosova 15, Gürcistan 14, Kongo 14, Yemen 13, KKTC 12, Sudan 12, Gine Bissau 11, Avusturya 10, Fas 10.”