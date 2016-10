Akçay: MHP kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmaz

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli ve tutarlı bir partidir. Biz konjonktürel hareket etmeyiz. Bizim başka bir ajandamız da yoktur. MHP kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmaz; aksine kapalı kapılar ardında yapılan pazarlık ve kumpasları bozmuştur” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın açıklaması şöyle; “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 11 Ekim Salı günü Grup Toplantımızda yapmış olduğu konuşmanın kamuoyunda konuşulması ve değerlendirilmesinden memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Öte yandan yapılacak yorumların ve analizlerin ilk kaynaktan alınarak yapılmasında fayda vardır. Diğer bir ifadeyle, Genel Başkanımızın konuşmasını yorumlamak istiyorsanız önce konuşma metnini okuyunuz. Özellikle siyasetçilerin, parti sözcülerinin bu konuda daha hassas davranması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Levent Gök Genel Başkanımızın konuşmasına atıfla “Bitmiş olan bir tartışmanın başlatılması insanın aklına ‘kapalı kapılar ardında başka pazarlıklar var mı’ sorusunu getiriyor” ifadesini kullanmıştır.”

“Sayın Genel Başkanımızın konuşmasında ‘başkanlık teklifini destekliyoruz’ gibi bir açıklaması yoktur. Aksine ‘Bizim tercihimiz her zaman olduğu gibi parlamenter sistemin devamı, güçlendirilmesi, reforma tabi tutulmasıdır.ö ifadesini kullanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli ve tutarlı bir partidir. Biz konjonktürel hareket etmeyiz. Bizim başka bir ajandamız da yoktur. MHP kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmaz; aksine kapalı kapılar ardında yapılan pazarlık ve kumpasları bozmuştur. MHP olarak bizler demokrasiye ve parlamenter rejime yürekten inanan ve onu geliştirme yolunda çaba gösteren bir partiyiz. Her türlü hukuksuz ‘oldu bitti’ye, fiili duruma, nereden gelirse gelsin her türlü darbe teşebbüsüne karşıyız. Ülkemizde parlamenter demokrasiyi yerleştirmenin en temel şartlarından birisi demokrasiye ve hukuk ilkelerine sarsılmaz bir şekilde bağlı olma tavrımız iktidar da olsak, muhalefet de olsak değişmemiştir, değişmeyecektir.”

