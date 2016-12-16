Akçakoca Meydanı müze gibi

İZMİT Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Osmanlı’nın değerlerini, kültürünü gösteren rölyef, tablo, heykel ve baskılarla donatılarak müze gibi olan Akçakoca Meydanı’nda incelemelerde bulunarak, “Bu projede amacımız, toplumsal bilinçlenmeyi, geçmişi bir görsel tarih olarak gelecek nesillere aktarmaktır” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit’in tarihinin yaşatıldığı ve tarih turizmi açısından şehre büyük değer katacak Akçakoca Meydanı’nda incelemelerde bulundu. Projenin ilk aşamasından itibaren sık sık mahalleye gidip çalışmaları takip eden Başkan Doğan, Akçakoca’daki meydan düzenlemelerinin yakında tamamlanacağını söyledi. Akçakoca Meydan projesiyle ilgili açıklama yapan Doğan, “Akçakoca, şehrimizin tarihi en eski mahallelerinden biridir. Yaptığımız çalışmalarla mahallemizin tarihini ortaya çıkarıp, özellikle gençlerimize tarihimizi öğreteceğiz. Ünlü sanatçı Cahide Erel’in tasarladığı çalışmalarla meydanda bulunan beton duvarlar, İzmit’in tarihinden gelen kültürel yapısına uygun sanat panoları ile bezeniyor. İzmit’te ilk defa biz mahalleye de adını veren Akçakoca Bey’in heykelini yerleştirdik. Ayrıca duvarlara Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminin önemli isimleri olan Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Haymana Hatun gibi devlete, topluma ve dine önderlik yapmış önemli şahsiyetlerin rölyef, baskı ve öğütlerini yaptırdık” dedi.

Doğan projenin amacını şöyle anlattı:

“Bu projede amacımız, toplumsal bilinçlenmeyi, geçmişi bir görsel tarih olarak gelecek nesillere aktarmaktır. Yavrularımız, geleceklerini inşa ederken geçmişlerini bilsinler ve onlardan ders alsınlar istiyoruz. Akçakoca Meydanımız ve Kapanca Sokaktaki çalışmaların tamamlanmasıyla mahallemiz turistlerin görmeden girmek istemeyeceği bir olacak”

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