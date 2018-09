Akbank Caz Festivali Başlıyor

Kurulduğu günden bu yana sanatı ve sanatçıyı destekleyen Akbank’ın en uzun soluklu kültür sanat projelerinden Akbank Caz Festivali, yepyeni ritm ve renkleri içeren zengin programı ile 28. kez şehri caz haline dönüştürmeye hazırlanıyor.

Bu yıl 17-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 28. Akbank Caz Festivali’nde; Caz müziğinin önemli temsilcilerinden Jamie Cullum, Till Brönner Septet, The Bad Plus, Avishai Cohen Quartet, Tarkovsky Quartet gibi sürpriz isimler sahne alacak.



Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Akbank Caz Festivali 12 gün boyunca; Ustalara Saygı, Festivale Özel, Cazda İngiliz Çıkartması. Güçlü Nefesler, Caz ve Ötesi, Sihirli Eller, Fransız Rüzgarı’ndan oluşan yedi ana temanın yanında; Caz Saat, Liselerde Caz, Kampüste Caz ve Atölyeler ile toplam 11 kategoride caz severleri coşturacak.



Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, uzun soluklu ve sürdürülebilir kültür sanat projelerine destek veren Akbank’ın tam 28 yıldır Caz Festivali’ni ilk günkü heyecanı ve coşkusuyla sanatseverlerle buluşturduklarına dikkat çekti ve ekledi:



“Akbank Caz Festivali’nin Anadolu’da da heyecanla beklenen bir festival haline gelmesinden mutluluk duyuyoruz”





“Bugün İstanbul’un müziğin ve çağdaş sanatın başlıca merkezlerinden biri olmasında kuşkusuz Akbank ve Akbank Sanat’ın çok büyük katkıları var.

Her yıl büyük bir özenle hazırlanan programı, söyleşileri, kampüste ve liselerde caz etkinlikleri ile Akbank Caz Festivali şehirlere renk katmaya devam ediyor. Caz müziğini geniş kitlelerle tanıştırma ve genç cazcıları keşfetme misyonuyla İstanbul sınırları içinde kalmayan Akbank Caz Festivali’nin, Anadolu’da da heyecanla beklenen bir festival haline gelmesinden mutluluk duyuyoruz. Cazın farklı renklerini müzikseverlerle buluşturan Akbank Caz Festivali’ni gittikçe artan izleyici kitlesi ile buluşturmaya önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz.”





“Akbank Caz Festivali, yurt dışında da ilgiyle takip edilen geleneksel bir festival haline geldi”

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı da; çeyrek yüzyılı çoktan geride bırakan Akbank Caz Festivali’nin, yurt dışında da ilgiyle takip edilen geleneksel bir festival haline geldiğine dikkat çekti.



Akbank Caz Festivali’nin kesintisiz bir şekilde, ilk günlerin heyecanıyla 28 yıldır ayakta tutanın, festival ekibinin emeği, müzisyenlerin desteği ve caz severlerin büyük ilgisi olduğunu vurgulayan Bigalı, 28 yıldır binlerce müzikseveri cazın farklı renkleriyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarının altını çizdi ve ekledi:



“Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali 28. yılında da önceki yıllarda olduğu gibi, programını genişletip, farklı deneyimler ekleyerek yeni dünyayı takip eden, gençleşen ve hedef kitlesini genişleten bir festival olmayı başardı.”





“Japonya’dan Amerika’ya, Fransa’dan Brezilya’ya yine dünyanın dört bir yanından isimlere yer vereceğiz”

Pozitif Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Turfan Mumcuoğlu da açıklamasında, Akbank Caz Festivali’nin programına ilişkin şu bilgileri verdi:



“Caz müziğinin önemli temsilcilerinden, Grammy, Altın Küre, BRIT, GQ Dergisi Yılın Müzik Adamı gibi sayısız ödüllerin sahibi Jamie Cullum, Almanya’nın Chet Baker’ı olarak anılan Grammy ödüllü Till Brönner. Bu yıl yayınlanan 13. stüdyo albümü Never Stop II’nin turnesiyle The Bad Plus. Usta trompetçi Avishai Cohen Quartet, Andrei Tarkovsky’nin sinematografik dehasına atıfta bulunan Tarkovsky Quartet gibi isimlerinin yanı sıra Gilles Peterson’ın keşfettiği. İngiltere caz sahnesinin yeni isimlerinden Ezra Collective. The Comet is Coming, Nubya Garcia gibi isimler her sene daha fazla seyirci ile buluşan Akbank Caz Festivali programında olacak.



“Bixiga 70, Karl Hector & The Malcouns, Josef Leimberg and The Astral Progressions Ensemble, Omer Avital Qantar, Shinya Fukumori Trio. Caloé, Remi Panossian Trio, Woody Black 4 gibi Japonya’dan Amerika’ya, Fransa’dan Brezilya’ya yine dünyanın dört bir yanından isimlere yer vereceğiz.



“Birsen Tezer, Jehan Barbur, Ceylan Ertem, Islandman değerli isimleri sahnelerinde konuk edeceği özel projeler ile birlikte festivalde yer alacak. Ayrıca Türkiye sahnesinden Ozan Musluoğlu Quintet, Konstrukt, Can Çankaya ve Kağan Yıldız gibi isimleri de ağırlayacağız.”

Festival’de; 100’den fazla müzisyenle 37 ayrı mekanda 37 konser, 3 söyleşi, 16 atölye gerçekleştirilecek

28. Akbank Caz Festivali’nde, “Şehrin Caz Hali”ne uygun şekilde Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Akbank Sanat, Babylon, Volkswagen Arena, The Badau, Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi. Uniq Hall, Summart Sanat Merkezi, Nardis ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin de bulunduğu 37 ayrı mekanda 37 konser, 3 söyleşi, 16 atölye gerçekleştirilecek. Festival 100’den fazla müzisyeni ağırlayacak ve Kampüste Caz ile 9 farklı şehre taşınacak.



1991 yılından 2013’e kadar festivalin direktörlüğünü yapan Mehmet Uluğ anısına bu yıl 5. kez düzenlenecek özel gecede Türkiye cazının önemli isimlerinden Aydın Esen Group ve Can Kozlu ağırlanacak. Bu geceye özel Aydın Esen ve Can Kozlu ilk 3 parçada birbirine eşlik edecek.





Dokuz liseden gençler, Ercüment Orkut, Volkan Topakoğlu ve Ediz Hafızoğlu ile bir araya gelecek





28. Akbank Caz Festivali’nde, Türkiye caz tarihi için çok değerli isimler ile bu yıl iki ayrı söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşilerden ilki, caz programcısı Hakan Rauf Tüfekçi moderatörlüğünde Emin Fındıkoğlu, Okay Temiz ve Neşet Ruacan’ın konuk olacağı “Kuzeye Gidenler” ve ikincisi de Hülya Tunçağ moderatörlüğünde, Ayten Yaraş Pekcan, Sebla Pekcan ve Nilüfer Verdi’nin konuk olacağı “Erol Pekcan Anısına” olacak. Festival kapsamında ayrıca, caz müziğinin tiyatro yapıtlarının üzerine etkisini ve bu iki sanat disiplini arasındaki ilişki ile ilgili Koffi Kwahulé ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.



Lise çağındaki gençlere caz müziğini tanıtma ve sevdirme amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen “Liselerde Caz Atölyeleri” kapsamında dokuz liseden gençler. Ercüment Orkut, Volkan Topakoğlu ve Ediz Hafızoğlu ile bir araya gelerek caz müziğini ve enstrümanlarını daha yakından tanıma fırsatı bulacak.



Kampüste Caz, Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Mersin ve Adana’da



Akbank Caz Festivali’nin artık bir festival klasiği haline gelen “Kampüste Caz” konserleri bu yıl da devam ediyor. Festivalin en önemli etkinliklerinden biri olan Kampüste Caz. Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Mersin ve Adana’da genç neslin önemli isimlerinden Evrencan Gündüz ve Uzaylılar’ı üniversiteli gençlerle buluşturacak.