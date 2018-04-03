AYTEMİZ Genel Müdürü Ahmet Eke, benzinin fiyatı artsa da tüketiminin düşmediğini söyledi. Eke, “Benzin gıda gibi bir şey, henüz rakamlar gelmese de bu yıl Ocak-Şubat aylarında benzin tüketimiyle ilgili geçen yıla göre yüzde 13-14 civarında artış bekliyorum” dedi.

DHA’nın sorularını yanıtlayan Eke, 549 lisanlı, 590 civarında da sözleşmeli bayileri olduğunu ve yıl sonunda 600’e yakın lisanslı istasyona ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Aytemiz’in hızla büyümeye devam ettiğini dile getiren Eke, “Son yıllarda sektörde düzenli olarak en hızlı büyüyen şirketiz. Büyümek tek başına istasyon ve lokasyon olarak yetmiyor. Aynı zamanda büyüdüğümüz, hizmet verdiğimiz Aytemiz noktalarını da operasyonel olarak iyileştiriyoruz. Müşteriye bir adım daha yakın olabilmek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni projelerimizi de hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.

“YIL SONUNDA LİSANSLI İSTASYON SAYIMIZLA 600’E YAKLAŞACAĞIZ”

Ürünlerin verimliliğinin artırmak için çeşitli alternatif ürünler sunduklarını ifade eden Eke, “Şu anda bizim 549 lisanslı bayimiz, 590 civarında da sözleşmemiz var. Yıl sonunda lisanslı bayi sayısında 600’lere doğru yaklaşacağız. Böylelikle sektörde 1 yıl içerisinde,yeni sözleşme sayısının az olduğu bir dönemde 50 civarında yeni istasyon açacağız. Bu da Aytemiz’in geçmiş yıllarda olduğu gibi en hızlı büyümelerinden bir tanesi demek oluyor. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de ürünlerimizin verimliliğini artırmak için çeşitli alternatif ürünler sunuyoruz. Yani mevcut bir benzine, motorine çeşitli katkılar enjekte ederek onları çok daha efektif kullanılabilir hale getiriyoruz. Bizim sunmuş olduğumuz ürün hem motorinde hem benzinde Aytemiz Optimum” dedi.

“KATKILI YAKITLAR TASARRUF SAĞLIYOR”

Tüketiciye daha verimli yanma sağlayan yakıtları sunarak araçların çok daha ekonomik olmasını sağladıklarını söyleyen Eke, “Katkılı ürünler yani bizim Aytemiz Optimum ürünü ile standart ürün arasında fiyat farkı yok denecek kadar az. Ama katkılı ürün motoru temizleme, düzenli çalışması, motorun performansı, gidilen kilometre anlamında, düzenli kullanıldığında tasarruf sağlayabiliyor. Tüketicilerin bunu da göz önünde bulundurmalarını önereceğim” değerlendirmesini yaptı.