Akar Kayseri’de askerlerimizin acılarını paylaştı

1 Akar Kayseri’de acıları paylaştı Akar Kayseri’de acıları paylaştı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Kahraman askerlerimize yönelik saldırıyı nefretle kınadıktan sonra Kayseri’de ziyaretler yaptı.

2 Akar Kayseri’de acıları paylaştı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri’deki terör saldırısı hakkında, “Yurt içinde ve yurt dışında teröristle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir azim ve kararlılıkla sürecektir.” dedi.

3 Akar Kayseri’de acıları paylaştı Gaziantep ve Kilis’teki sınır birliklerinde iki günden beri incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, Kayseri’deki terör saldırısına ilişkin AA’ya açıklamalarda bulundu.

4 Akar Kayseri’de acıları paylaştı Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca alçakça ve kalleşçe düzenlenen saldırıyı kınayan Akar, “Yurt içinde ve yurt dışında teröristle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir azim ve kararlılıkla sürecektir.” ifadesini kullandı.

5 Akar Kayseri’de acıları paylaştı 17 Aralık 2016 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR; Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Gaziantep ve Kilis’te inceleme ve denetlemelerine devam etmiş, müteakiben elim terör saldırısı kapsamında incelemelerde bulunmak üzere Kayseri’ye gitmiştir.

6 Akar Kayseri’de acıları paylaştı Bu kapsamda Orgeneral AKAR, öğleden önce Fırat Kalkanı Harekâtı esnasında yaralanarak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan personeli ziyaret ederek icra edilen harekât kapsamında göstermiş oldukları üstün cesaret ve fedakârlıktan dolayı tebrik etmiştir. Personelin sağlık durumları hakkında bilgi alan Orgeneral AKAR, personele acil şifalar dilemiştir.

7 Ayrıca Orgeneral AKAR, bölgede bulunan Harekât Merkezini denetlemiş, Fırat Kalkanı Harekâtı ve Terörle Mücadele Harekâtına ilişkin gelişmeler hakkında bölgede bulunan komutanlıklardan son duruma yönelik bilgi ve değerlendirmeleri almıştır.

8 Akar Kayseri’de acıları paylaştı Yaralı Mehmetçikleri tek tek ziyaret etti Müteakiben Orgeneral AKAR, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında yaralanan ve daha sonra tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Kıdemli Başçavuş Volkan KÜLEKÇİ için 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığında düzenlenen şehit uğurlama törenine iştirak etmiştir.