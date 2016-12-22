Akademisyenler etiSEM’i inceledi

Başkent Üniversitesi’nden gelen akademik heyet, meslek ve beceri kurslarının düzenlendiği Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi(etiSEM) birimlerinde incelemelerde bulundular.

Meslek eğitmenlerinde oluşan heyet, etiSEM derslik, atölye ve laboratuvarlarını yakından görme fırsatı buldular. Akademisyenler, kursiyer ve kurs öğretmenleriyle sohbet ederek eğitimler hakkında bilgi aldılar.

ÖRNEK PROJE

etiSEM yöneticileri, etiSEM projesiyle 5 yılda 20 binden fazla Etimesgutlu’ya meslek ve beceri edindirme kursları verdikleri bilgisini aktarırken, “10 noktadaki etiSEM birimimizde; 412 şubede 19 alanda 71 aktif kurs programı uyguluyoruz. Bu yıl 6 bini aşkın kursiyere meslek ve beceri eğitimi veriyoruz. Kursları tamamlayanlar MEB onaylı sertifika almaya hak kazanıyorlar” değerlendirmesinde bulundular.

DEMİREL’E TEŞEKKÜR ETTİLER

etiSEM projesinin Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte paydaşlarından olan Başkent Üniversitesi’nin akademik kadrosu, etiSEM’in her yönüyle örnek bir eğitim projesi olduğuna dikkat çektiler. Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal’ın da etiSEM’in 2016 yılı açılışına katıldığını ve etiSEM’i çok başarılı bulduğunu ifade eden akademisyenler, etiSEM’i hayata geçiren Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’i tebrik ettiler.

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