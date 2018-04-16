Beyoğlu’nda hayata geçirilen “Okulda Buluşalım” Projesi ile okulların sorunları yerinde çözüme kavuşturulmaya çalışılacak. Öğrencilerin eğitimlerine katkı sunacak çeşitli projeler geliştirilirken Beyoğlu Belediyesi, içinde profesyonel yazılım kurslarının yer alacağı ‘Akıllı Beyoğlu’ projesini öğrencilerin hizmetine sunucak.

Kabataş Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ‘Akıllı Beyoğlu’ projesini açıkladı. Demircan, “Beyoğlu Belediyesi olarak İmam Adnan Sokakta bir mekan açıyoruz, Akademi Beyoğlu. Bunun bir katı tamamen yazılım için ayrılıyor. Profesyonel yazılımcılık kursları açacağız. Gençlerimizin kesinlikle tamamlayıcı unsur olarak bu tip mekanlarda ek dersleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilere, Yazılım Kurslarına katılma tavsiyesinde bulunan Demircan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“İçinde bulunduğumuz bu Dijital Çağ’da büyük şirketler yazılımlarla, otomasyonlarla yönetiliyor. Benim sizlere tavsiyem; eğer Yazılım Kursları ile destek alabilirseniz gelecekte idareyi yazılımların yönlendireceği bu dünyada kendinize eşsiz bir alan açabilirsiniz. Bu anlamda Beyoğlu Belediyesi olarak İmam Adnan Sokakta bir mekan açıyoruz, Akademi Beyoğlu. Bunun bir katı tamamen yazılım için ayrılıyor. Profesyonel yazılımcılık kursları açacağız. Gençlerimizin kesinlikle tamamlayıcı unsur olarak bu tip mekanlarda ek dersleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gelecek burada.”