Referandum için sandığa gitmeye 2 gün kala, Ak Parti, FETÖ operasyonları nedeniyle tutuklanan ya da haklarında dava açılan kişiler ve aileleri ile referandumdan sonra Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılarak konumlarının değişeceğinden endişe duyan memurların vereceği oylardan endişe ediyor.

Konuyu biraz açalım:

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle bugüne kadar 113 bin kişi gözaltına alındı. Bunlardan 47 bini tutuklandı, 41 bini adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. Binlercesi hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı.

Haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığı için cezaevindeki FETÖ’cüler ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar Pazar günü Anayasa değişikliği için tercihlerini ortaya koyacaklar.

Söz konusu kişiler bugüne kadarki seçimlerde Ak Parti’ye oy vermişlerdi. Şimdi ise durum değişti. Bunların tamamı muhtemelen hayır oyu kullanacak.

Bu kadarla kalsa iyi…

Cezaevindeki FETÖ’cülerin ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların yakınları da, yani, eşleri, çocukları, anneleri, babaları ve kardeşlerinin de tercihlerini hayır yönünde kullanması sürpriz olmayacak.

Bundan önceki seçim ve referandumlara göre milyonlarca oyun yön değiştirmesi, “evet”e değil, “hayır”a yönelmesi anlamına geliyor bu.

Ak Parti’nin Pazar günü için yaşadığı ikinci endişeye gelince:

İktidar sözcüleri, referandumdan sonra Devlet Memurları Kanunu’nda köklü değişiklikler yapılacağını açıkladı. Buna göre, devlet memuru olan kişinin iş güvencesi ortadan kalkacak, amirlerinin vereceği karar doğrultusunda işine son verilebilecek.

Böyle bir değişiklik beklentisinin memurlar cephesinde ciddi sıkıntı yarattığı kesin. Onlar da geçmiş seçimlerde kime oy vermiş olurlarsa olsunlar tercihlerini hayır için kullanabilirler.

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Özetleyecek olursak; Ak Partililer, iktidara geldikleri 2002 seçiminden bu yana belki de en heyecanlı, sonucunu en fazla merak ettikleri sandık seferine çıkıyorlar.

Pazar günü sandıktan evet çıkarsa derin bir nefes alacaklar; hayır çıkması halinde ise derin düşüncelere dalacaklar.

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