Ana muhalefet partisinin referandum yenilgisinin hemen ardından ciddi kriz yaşayacağını düşünüyordum. Beni yanılttılar. 15 gün bekledikten sonra birbirlerine girdiler.

Deniz Baykal’ın, Kılıçdaroğlu’na, “Ya Cumhurbaşkanlığı için adaylığını şimdiden açıkla ya da koltuğu bırak” demesi, Fikri Sağlar’ın, genel başkanını tek adamlıkla suçlaması, Kılıçdaroğlu’nun bu yüksek tondaki eleştirilere, “Parti içi kavgaya asla izin yok. Kavga edenleri kapının önüne koyacağız” yanıtını vermesi, önümüzdeki günlerde partinin geçmişteki örnekleri aratmayacak bir kaos dönemine gireceğini gösteriyor.

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Bana öyle geliyor ki, Kılıçdaroğlu’nun tek derdi var: Parti genel başkanlığını üç-dört yıl daha sürdürdükten sonra emekli bir siyasetçi olarak köşesine çekilmek… Cumhurbaşkanlığını da düşünmüyor, partisini iktidara getirmeyi de…

Baykal ise, kaset skandalıyla ayrıldığı genel başkanlığa, son referandum yenilgisinin yarattığı karambolde yeniden dönmek ve seçilemeyecek bile olsa 2019 seçiminde cumhurbaşkanlığına aday olmak peşinde…

Fikri Sağlar, “Kılıçdaroğlu ve Baykal kavga ederken aradan sıyrılabilir, partide etkili bir noktaya gelebilir miyim” diye düşünüyor.

Muharrem İnce, partideki dağınıklık ve bölünmüşlüğün son toplamda kendisine yarayacağına ve genel başkan olabileceğine inanıyor.

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Partide sadece kişiler arasında değil, ideolojik olarak da önemli ayrılıklar söz konusu.

Bir tarafta partinin çekirdeğini oluşturan Atatürkçü, Cumhuriyetçi grup, bir tarafta daha solda yer almak isteyenler… HDP’ye yakın siyaset izleme hevesinde olanlar da bir diğer tarafta bekliyorlar.

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Ak Parti’nin üst üste nasıl 8 seçim kazandığını, 15 yıldır iktidarda kalmayı nasıl başardığını merak edenler, ana muhalefet partisini iyi incelemeli.

Ak Parti’nin en büyük şansı CHP gibi bir rakibinin olmasıdır.

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