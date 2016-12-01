Ak Partili Özdağ: Güler’in ihraç dosyasını istedik

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, “30 Mart’ta cemaatle ittifak yaptık” açıklamasının ardından partiden ihraç edildiğini belirttiği CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler’in ihraç dosyasını, incelemek üzere komisyona istediklerini söyledi.

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, komisyonun çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şimdiye kadar yaklaşık 40 kişi dinlediklerini, incelemelere devam ettiklerini belirtti. Eski başbakan ve eski cumhurbaşkanlarıyla birlikte yaklaşık 65 kişiyi dinlemeyi planladıklarını kaydeden Özdağ, komisyon olarak “30 Mart’ta cemaatle ittifak yaptık” açıklaması üzerine partisinden ihraç edildiğini belirttiği CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Birgül Ayman Güler’i de davet ettiklerini anlattı. Güler’in Komisyona gelmediğini, altı sayfalık bir mektup gönderdiğini açıklayan Özdağ, “Güler’in komisyona gelmemesi üzerine CHP Genel Merkezi’nden Birgül Ayman Güler’in disiplin soruşturması ve ihraç dosyasının tamamını istedik. Güler’in neden ihraç edildiğinin, gerekçesini istedik. CHP’nin FETÖ ile nasıl işbirliği yaptığını bize anlatması lazım. 7 Haziran seçimlerinde Güneydoğu Anadolu’da HDP’yi, geri kalan yerlerde CHP’yi desteklediler. Güler’in bu açıklaması ile CHP zan altında kalıyor” diye konuştu.

YEŞİL PASAPORT VE KORUMA POLİSİ ARAŞTIRILIYOR

Özdağ, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi tarafından Fethullah Gülen’e verilen “Hastalığınız Türkiye’de değil, Amerika’da tedavi edilebilir” raporunu inceleyeceklerini söyleyen Özdağ, “Fethullah Gülen 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden bir rapor almış. Bu adamın daha o zaman sahtekar olduğu ortaya çıkıyor. İkiyüzlü bukalemun olduğu ortaya çıkıyor. Normalde yasağı yok. Amerika’ya gidebilir. Amerika vizesi mi alamadı da böyle bir yola başvurdu, onu araştırıyoruz. Ayrıca hak etmediği halde yeşil pasaport ve Ecevit iktidarında silahlı koruma polisi verilmiş. Yeşil pasaport o zaman üçüncü derece memurlarına veriliyordu. Fethullah Gülen 1999 yılında ilkokul mezunu olduğu için hiçbir zaman üçüncü dereceye gelemiyor. Amerika’da silahlı polis memuru tarafından korunmuş. Bu koruma polisi neden verildi? Gülen Amerika’ya giderken kendisine uçakta eşlik edenlerin isim listesini de tek tek istedik. Bunların hepsini araştırıyoruz” dedi.

70 DÖNÜMLÜK ARAZİ DE İNCELENECEK

CHP eski Genel Sekreteri Kasım Gülek’in eşi Nilüfer Gülek’in Beylikdüzü’ndeki 70 dönüm araziyi Fethullah Gülen’in Fatih Üniversitesi’ne bağışladığı iddialarını da araştıracaklarını belirten Özdağ, “1996 yılında CHP eski Genel Sekreteri Kasım Gülek vefat etti. Kasım Gülek 10 yıl CHP Genel Sekreterliğini yaptı. Kasım Gülek vasiyetinde ‘Benim cenaze namazımı Fethullah Gülen kıldırsın’ dedi. Bundan 20 sene önce Fethullah Gülen de cenaze namazını kıldırdı. Kasım Gülek’in eşi Nilüfer Gülek’in Beylikdüzü’ndeki 70 dönüm araziyi Fethullah Gülen’in Fatih Üniversitesi’ne bağışladığı iddia ediliyor. Bunu da araştıracağız” diye konuştu.

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